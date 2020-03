España alcanza el máximo de muertes con coronavirus en un solo día

"Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él", dijo ayer Salvador Illa, ministro de Sanidad. Este martes, el primer día de "hibernación económica" cuando ha quedado suspendida toda la actividad económica que no se considere esencia, el Ministerio de Sanidad ha actualizado las cifras. España ha registrado su mayor número de fallecidos en 24 horas: 849. En total son 8.189 las personas muertas con coronavirus desde que comenzó la crisis. Los casos han alcanzado los 94.417, son 9.222 nuevos en un día. Hay 49.243 hospitalizados, 5.607 en cuidados intensivos y se ha dado el alta a 19.259 personas.

"La tendencia se mantiene pese a un ligero aumento de los casos totales en Madrid y Cataluña. Pensamos que se debe a una acumulación de casos del fin de semana", ha explicado la doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Hemos pasado al 12% de incremento de casos cuando veníamos de porcentajes del 20% desde el 25 de marzo", ha indicado. "Al final de la semana tendremos una idea más clara de cómo estamos evolucionando, se están haciendo más test", ha añadido Sierra.

En cuanto a los fallecidos por edades, el 85% de los muertos tienen más de 70 años. El 60% más de 80. "La imagen de los fallecidos por edad es la misma desde que comenzó la crisis, afecta mucho más a personas mayores", ha explicado Sierra.

La presión la sufren los hospitales, en especial las unidades de cuidados intensivos que en algunas comunidades autónomas ya están al borde de su capacidad. Según ha explicado Sierra, "las UCI son la mayor preocupación ahora mismo. Hoy tenemos en número absolutos 334 ingresos en UCI más que ayer. Estamos constantemente viendo las necesidades de las comunidades. Ha habido un traslado de material sanitario, de manera consensuada con las comunidades".

Según ha informado Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de Defensa, el Ejército ha instalado ya 16 hospitales de campaña en toda España. Las Fuerzas Armadas continúan desinfectando residencias de ancianos, trasladando a fallecidos a las morgues como la instalada en el Palacio de Hielo y a pacientes leves. "Esta noche llega un avión con diverso material sanitario", ha indicado Villarroya.

Madrid y Cataluña son las regiones donde más fuerte golpea la crisis. En la capital, el número de casos nuevos han aumentado en un día en más de 3.400 y en la región catalana son más de 2.600 positivos más.

El hospital de campaña del recinto ferial Ifema en Madrid, es el que más pacientes con coronavirus atiende y el más quejas recoge del personal sanitario. Denuncian la falta de organización y de equipos de protección individual para los profesionales. Este martes ha comenzado a funcionar el nuevo hospital de campaña instalado en el pabellón anexo a las Urgencias del Gregorio Marañón.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó ayer a España e Italia —epicentros de la pandemia en el mundo— que, aunque puede que la incidencia del virus esté cerca de su pico, no serán suficientes las medidas de aislamiento para reducir el número de contagios. "Todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo conseguir ir hacia abajo y para eso no basta con encerrar a la población, sino que también se necesita redoblar los esfuerzos de salud pública y en eso es en lo que se tienen que centrar los países", dijo el director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan. "No bajará por sí misma, se tiene que forzar. Eso es en lo que necesitamos que los países se concentren ahora", añadió. En el mundo, la pandemia golpea con más fuerza a EE UU, donde se han superado los 100.000 positivos.

Datos positivos en movilidad

En el transporte urbano, Rodalies y Cercanías, continúa con niveles de utilización muy bajos. En Madrid este lunes el nivel fue del 40%. Este martes 48.000 personas utilizaron este medio frente a las 83.000 que lo hicieron el martes pasado. "Nos estamos acercando a niveles del sábado, el objetivo es conseguir una movilidad de fin de semana", ha explicado María José Rallo, secretaria general de Transportes.

Los servicios de Renfe, tanto AVE como larga distancia, fueron utilizados por 1.040 personas. "Una cifra bajísima, un 60% menos". En cuanto a los viajes en autobús de larga distancia, "estamos en cifras testimoniales", y en los aeropuertos de Aena, se registraron 341 aviones con tan solo el 6% de viajero, según datos de Transportes.

En cuanto a vehículos pesados, según el Ministerio de Interior, este martes en la hora punta de acceso a Madrid, se ha reducido el tráfico en un 33% respecto al martes de la semana pasada, y un 80% respecto a un martes del mes de febrero.

Este lunes se publicaron en el Boletín Oficial del Estado dos órdenes ministeriales. Una actualización relativa a los establecimientos hoteleros para garantizar las pernoctas de los trabajadores esenciales. La segunda orden obliga a que todos los servicios de carácter urbano y en la periferia adapten sus frecuencias a los horarios de fin de semana. Además, el Estado prorroga el contrato de los servicios aéreos entre las islas Baleares y Canarias. "A lo largo de los últimos ocho días, se han autorizado 53 vuelos especiales tanto para transportar material sanitario como para repatriar a españoles desde el extranjero", ha indicado Rallo.