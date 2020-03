Créditos sin intereses a los inquilinos vulnerables por el Covid-19

El Gobierno prepara un plan de ayudas a quienes no puedan pagar el alquiler: créditos sin intereses a devolver en seis años. En total, 100 millones de euros en créditos a tipo cero para quien no pueda pagar la renta como consecuencia de la crisis del coronavirus. La propuesta se llevará al Consejo de Ministros del próximo martes, aunque no cuenta con el visto bueno de todo el equipo de Gobierno.

La medida de los ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de Economía y de Hacienda pretende que aquellos inquilinos que tengan problemas de pago de la renta podrán pedir esas ayudas en sus bancos: serán créditos finalistas y contarán con el aval del Estado, de manera que solo podrán emplearse para pagar el alquiler de la vivienda. Tendrán periodos de devolución de hasta seis años, y si vencido ese tiempo, según informa la Cadena Ser, las familias afectadas no han podido devolverlos, será el Plan de Vivienda del Estado el que corra con ese dinero, un fondo dotado con 300 millones, que se reforzará con otros 100 más.

Sin embargo, no está claro que esta propuesta sea la que finalmente se aprobará el martes, ya que las tres carteras que la han propuesto pertenecen al equipo socialista del Gobierno de coalición, y los miembros de Unidas Podemos parece que no están al tanto de la propuesta, y a lo largo de los últimos días han hecho más que evidente sus discrepancias en este tipo de medidas.

El Gobierno descarta condonar o perdonar el pago con el argumento de que, en caso de que se hiciera, supondría un problema legal, dado que la expropiación de rentas puede saturar los tribunales, a lo que añade un conflicto social, ya que el 85% de la viviendas en alquiler son de un casero que tiene sólo esa vivienda y privarle de ingresos supondría dañarles también, ya que también pueden ser víctimas de ERTEs y tienen los mismos problemas que sus inquilinos. A todo esto se añadiría un problema macro-económico, ya que si se suspenden los cobros del alquiler pueden quedar comprometidas futuras inversiones.

Desde el inicio de la pandemia, pero sobre todo desde que el Gobierno aprobó una moratoria sobre las hipotecas, Unidas Podemos ha defendido extender ayudas similares a los alquileres, en la línea que piden algunas organizaciones, como los sindicatos de inquilinos, y eximir del pago de la renta a aquellos en situación de vulnerabilidad, unas 400.000 personas, según datos de Fomento, y compensar a los propietarios.

Sin embargo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha opuesto a esta iniciativa, sosteniendo que quienes alquilan vivienda en España son pequeños propietarios y podrían verse perjudicados al no percibir las rentas.