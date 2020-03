Xiaomi tiene el altavoz inalámbrico con pantalla perfecto para no usar el móvil

Cada día proliferan más los gadgets que buscan permitirnos dejar el móvil en la mesilla y no acordarnos de él durante un buen rato. Para eso algunas compañías están desarrollando dispositivos que vienen a ser una especie de monitores externos que, en este caso, es una pantalla táctil inalámbrica que nos va a servir perfectamente para las tareas que más necesitamos cuando descansamos.

Altavoz y pantalla inalámbrica de Xiaomi.

Así que Xiaomi, a través de Redmi, ha desarrollado un altavoz que viene con pantalla inteligente y al que es posible conectar un smartphone, con el que cualquier usuario puede poner en marcha todo tipo de apps, tanto juegos, como vídeos, escuchar música o realizar videollamadas. Todo de una manera sencilla y rápida.

Cámara, pantalla táctil y más

Esta Xiaomi Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker es, en esencia, un altavoz al que nos conectamos de forma inalámbrica y que además añade todas las funcionalidades de su pantalla táctil de 8 pulgadas. Viene equipado con una cámara que nos dejará hacer llamadas de vídeo sin problemas aunque, de momento, muchos de los servicios y plataformas que utiliza son de uso exclusivo en territorio chino.

Altavoz y pantalla inalámbrica de Xiaomi.

Este altavoz con pantalla es capaz de reconocer distintos usuarios, a través de una especie de sensor estilo FaceID que nos permite acceder a nuestro perfil, con nuestras apps favoritas, etc. Además, ese mismo sensor detecta gestos que podremos realizar con las manos para pausar la reproducción de un vídeo, o navegar por los menús fácilmente indicando al dispositivo ir atrás o avanzar. Solo hay que levantar la mano y ya está.

Eso sí, este Xiaomi Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker no es demasiado portátil ya que no cuenta con batería y para funcionar necesitará de un enchufe cerca. Es por eso que no lo podremos llevar con nosotros como si fuera un tablet y lo mejor será tenerlo siempre en el mismo sitio: ya sea en nuestra habitación, en el salón o en la cocina.

Además, este dispositivo viene con XiaoAI, que es la suite que nos permite controlar todos los dispositivos de los chinos de una forma centralizada. Ya se trate de las luces de la casa, del robot que limpia el suelo o de las cortinas que corremos antes de echarnos a dormir. Por supuesto, también tiene opciones de salvapantallas con la hora, el tiempo y otro tipo de información, por si no queremos vincularlo con ningún dispositivo de los que tenemos en casa. Este Xiaomi Redmi XiaoAI Touch Screen Speaker yas está disponible en retailers asiáticos y tiene un precio de 360 yuanes lo que al cambio supone unos 60 euros.