El Congreso amplía el estado de alarma 15 días más

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso para pedir la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril. EFE

El Gobierno recibió esta madrugada la autorización del Congreso para ampliar 15 días más, hasta el sábado 11 de abril, el estado de alarma que mantiene confinados en sus hogares a los 46 millones de españoles como medida de contención extrema ante el avance implacable del coronavirus.

El Congreso autorizó la prórroga del estado de alarma, que entró en vigor el 15 de marzo pasado, en una votación que se produjo muy cerca de las 2 de la madrugada, tras una maratónica sesión de 11 horas en la que también se aprobaron medidas económicas. La propuesta del Gobierno fue aprobada con 323 votos a favor y ninguno en contra. Hubo tres abstenciones.

La propuesta fue respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, pero también por el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe.

En cambio, las formaciones independentistas de ERC, Junts, Bildu y CUP optaron por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes.

El Pleno, en el que también se debatieron cinco decretos leyes, comenzó a las tres de la tarde, pero la trascendental votación se ha producido casi a las dos de la madrugada del jueves.

Al mismo tiempo que se revalidaba el estado de alerta en los términos diseñados por el Gobierno, el Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por Vox, ERC, Ciudadanos, Bildu y Junts y el BNG para modificar el alcance de las medidas del Ejecutivo.

El debate transcurrió en un hemiciclo casi vacío, al que solo concurrieron 45 diputados y 6 miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que defendió la solicitud. Los más de 300 parlamentarios ausentes siguieron la sesión desde sus casas y votaron telemáticamente.

El presidente del Gobierno justificó la prórroga del estado de alarma durante otros 15 días "porque el aislamiento es indispensable para hacer frente al virus", pero recordó que la decisión de "encerrarnos en nuestra casa no puede ser impuesta sino aprobada por los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso. Así lo establece la Constitución".

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la sesión parlamentaria en la que se debatió la prórroga del estado de alarma. Efe

"Estoy convencido de que la única opción eficaz contra el virus es el aislamiento social", aseveró Sánchez desde la tribuna del Congreso durante su intervención para solicitar la autorización necesaria de la Cámara Baja para prorrogar el estado de alarma.



"Sé que no es fácil la medida de prolongar el estado de alarma y con él las medidas de confinamiento. No es fácil para el Gobierno solicitarlo y no es sencillo para sus señorías concederlo. Pero aún es más difícil para los ciudadanos asumirlo", manifestó el presidente del Gobierno.



Sánchez reconoció que "para muchos" "el confinamiento, más que una medida de precaución puede suponer la intensificación de una pesadilla previa", como a las mujeres maltratadas a las que se les obliga a convivir con los agresores; a personas que viven en infraviviendas, carentes de ventilación y de un espacio vital mínimo; o a personas con problemas psicológicos que ven rota su conexión con el mundo que les permitía una mínima estabilidad.



"Conocemos también el sacrificio que la extensión del estado de alarma comporta para todos ellos y lo solicitamos para que también ellos y ellas protejan su salud y puedan aspirar a un mañana mejor que el ayer que venían soportando", afirmó.



Pero se trata de una "situación de emergencia nacional" lo que vive el país porque lo único "imprescindible para vencer al virus es seguir privándole de su principal arma de difusión que son nuestros propios contactos sociales", dijo el líder socialista.



Sánchez remarcó que la solicitud de la prórroga no es más que para "ganar tiempo", porque "es el tiempo el que permite la adaptación y la resistencia de nuestro sistema de salud, y es cuestión de tiempo que la ciencia encuentre tratamientos eficaces y desarrolle una vacuna que elimine el virus.



"No sólo tenemos que aplanar la curva en el menor tiempo posible, sino tratar de evitar olas futuras, esto es muy importante, hay que tratar de evitar olas futuras y adelantarnos a futuras amenazas", señaló.



El jefe del Ejecutivo solicitó a los responsables de los partidos que usen la política para la "unión" y que "ahuyentemos cualquier pensamiento mezquino o egoísta" porque "ningún responsable público está dotado de poderes sobrehumanos, pero tenemos la gran suerte de contar con la respuesta de una ciudadanía formidable y con el asesoramiento científico de los mejores profesionales. Solo nos falta agregar a esos dos factores nuestro espíritu de unión y nuestra voluntad de victoria", concluyó.

Sánchez ha pedido a los grupos políticos "lealtad y unidad" y ha hecho un llamamiento a ser hoy "solidarios con Madrid", la comunidad con más casos, porque en el día de mañana habrá que serlo con Cataluña, la segunda autonomía más afectada.



Ha reivindicado también la gestión de su Ejecutivo ante la crisis del coronavirus, subrayando que "no ha habido un sólo día, una sola hora que hayan dejado de actuar". Una actuación que busca, ha explicado, reforzar el sistema sanitario, mitigar el daño económico generado por esta crisis y permitir la reconstrucción del país en el menor tiempo posible al tiempo que se protege a toda la ciudadanía.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante su intervención en el pleno del Congreso que se celebró esta madrugada en Madrid. EFE

Críticas de Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado su apoyo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para prorrogar el estado de alarma hasta el 11 de abril, pero lo ha hecho entre duras críticas. Así, le ha acusado de "ineficacia" y de "negligencia" por no actuar antes, suspendido eventos multitudinarios como las manifestaciones del 8 de marzo.



En su intervención en el Pleno del Congreso, Casado ha afirmado que la intervención de Sánchez le ha dejado "más preocupado" y le ha recalcado que el país no está "para más mítines ni manuales de resistencia" sino que los españoles necesitan "soluciones". "España está de luto y esto, señor Sánchez, no va bien", le ha espetado, tras recordar las últimas cifras de fallecidos y contagiados.



El presidente del PP ha afirmado que los españoles están cumpliendo con los sacrificios pero el Gobierno no está "respondiendo a la altura de los esfuerzos". Un día más se ha quejado de la falta de material sanitario y ha dicho que, dado que el Gobierno reconoce que están en una guerra, los soldados no van a la guerra "sin cascos, chaleco o munición" como ocurre ahora ante la falta de mascarillas o respiradores.

Marlaska sugiere otra prórroga después de Semana Santa

Este miércoles por la mañana, en una entrevista en Antena 3, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sugirió que el aislamiento no se levantará del todo ese día, sino que algunas restricciones se mantendrán después de Semana Santa.

El ministro dejó abierta la posibilidad de un levantamiento progresivo del confinamiento ciudadano al expresar su confianza en que a partir del domingo 12 de abril se puedan “alzar algunas medidas”. El ministro consideró “prematuro” asegurar si habrá que alargar o no la cuarentena asociada al estado de alarma, pero a continuación se remitió al escenario que barajan los asesores médicos y científicos del Gobierno.

“Esperemos que para el 11 o 12 de abril podamos ya alzar algunas de las medidas, lo que se llama el decalaje; alzar las medidas cuando proceda, y siempre mirando a la salud pública, también va a ser un momento muy sensible para los ciudadanos y que tendremos que ir estudiando y transitando adecuadamente”, puntualizó.