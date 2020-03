La CNMV interviene una agencia de valores por un agujero con derivados

La CNMV ha acordado la intervención de la agencia de valores Esfera Capital por un desfase patrimonial en la gestión de las posiciones de derivados de un número limitado de clientes, según ha informado el supervisor en un comunicado.

Según la información facilitada por la entidad al regulador, la situación tiene un impacto patrimonial de seis millones de euros. La medida se ha tomado a petición de la entidad y como mera intervención. No habrá sustitución de los administradores, tal y como precisan desde la institución que preside Sebastián Albella.

"La CNMV, dada la incertidumbre que estos hechos generan para el normal desarrollo de la actividad de la entidad y con la finalidad de garantizar una protección adecuada de todos sus clientes, ha considerado apropiado acordar la medida de intervención", según ha señalado en un comunicado.

También según información facilitada por la propia entidad, la incidencia afecta directamente solo a Esfera Capital, Agencia de Valores, S.A. y no a otras compañías del grupo, como Esfera Capital Gestión. Y, en particular, no afecta al patrimonio o situación financiera de los fondos de inversión y SICAV gestionados por ella.