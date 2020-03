¿Temes quedarte sin papel higiénico? Una web te dice cuánto necesitas para el aislamiento

Seguramente lo más divertido que llevamos de aislamiento en casa por el coronavirus tiene que ver con el racionamiento de papel higiénico que, en algunas partes de España (y del mundo), ha pasado a ser un bien casi tan preciado como el oro. Durante muchas semanas ha sido complicado encontrar un lugar donde adquirirlo porque estaba prácticamente agotado.

Eso ha provocado todo tipo de bromas que se han alargado hasta hoy: desde esos challenges que han surgido entre famosos y deportistas, hasta los regalos del Día del Padre que algunos han recibido con lágrimas en los ojos como si les estuvieran entregando un Ferrari. El caso es que el nuevo petróleo es blanco y está enrollado alrededor de un tubo de cartón y hace bueno el dicho de "mi reino por un... rollo de papel higiénico".

Calcula cuánto necesitas para la cuarentena

Así las cosas, te invitamos a que vayas ahora mismo a la despensa, o al armario donde almacenas los rollos de papel higiénico, y los cuentes porque ese será uno de los datos fundamentales que nos va a requerir una página web que se encarga de calcular cuánta cantidad vamos a necesitar. Esa web se llama "How Much Toilet Paper" y es tal cual lo que anuncia.

A ese dato del número de rollos que has acaparado tienes que definir otro importante que es cuántas veces vas al baño a daario. Aún así, con eso no basta porque contamos con un botón de opciones avanzadas que nos va a permitir afinar todavía más el cálculo global. Por ejemplo, diciéndole a la web la cantidad de cuadraditos de papel que gastas en cada visita al baño, o cuántas hojas (de grosor) tiene cada rollo.

Calculadora de rollos de papel higiénico.

¿Crees que has terminado de introducir datos? Pues hay más. Por ejemplo, cuántas personas sois las que estáis viviendo juntas la cuarentena bajo el mismo techo y, por último, la cantidad de días que estimamos que vamos a estar encerrados en casa. Este dato no es muy concreto porque, teóricamente, nos quedan de estado de emergencia unos diez días pero como todo el mundo cree, la cosa va pa un mes, por lo menos. De todas formas, le decimos que 15, por no dejar de ser optimistas.

Ahora subimos a la parte superior de la web y veremos cuál es el cálculo que ha hecho la página sobre la cantidad de papel higiénico que tenemos para gastar durante la cuarentena. En nuestro caso nos avisa de que nos quedan rollos para 24 días, un 171% más de lo que se necesitaría para un encierro de solo 15 jornadas. ¿Estáis a salvo o tal vez os toca ir al súper a comprar más?