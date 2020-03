Abalos: "De momento no vamos a cerrar el espacio aéreo"

El Gobierno no prevé "de momento" cerrar el espacio aéreo, según aseguró el ministro de Transporte, José Luis Abalos, quien, no obstante, instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos "que no tengan garantizado el retorno".



"Se han realizado vuelos cuando ya se preveían las restricciones", censuró el ministro, quien insistió en que no se realicen viajes que no sean por las causas inaplazables o de fuerza mayor establecidas en el Decreto del estado de alarma. Respecto al retorno de los viajeros que estaban en el exterior cuando inició este estado de alarma y quieren regresar a España, Abalos indicó que deben ponerse en contacto con la compañía aérea para conocer la "alternativa de regreso que les ofrecen".



No obstante, recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores es el que está monitorizando la situación de estos ciudadanos para los que se "articulará algún tipo de recurso" si es preciso, si constituyen una "singular masa crítica". "Nos preocupamos de nuestros nacionales", aseveró.

En comparecencia conjunta con el ministro de Fomento, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno va a modificar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para incluir a "las personas que se encuentren en una situación de necesidad por las condiciones laborales cambiantes de esta situación".

Ribera aseguró que "ningún español que piense que puede estar atravesando una situación de inseguridad" por esta crisis va a sufrir un corte de suministro energético o de agua.



Por otro lado, ante la posibilidad de que el Ejecutivo pueda intervenir empresas energéticas, lo descartó. "No prevemos ningún tipo de intervención en empresas eléctricas", sentenció. A este respecto, explicó que dicha intervención se podría producir si no hubiera un buen funcionamiento

del mercado y de los precios, que según destacó, "se están comportando de manera muy razonable".



En concreto, señaló que en la jornada de hoy el precio mayorista ha sido de 30,43 euros por megavatio hora, lo que supone un 19 % menos de lo estimado hace un mes. "Vemos un periodo extraordinario de precios bajos", apostilló. Por otro lado, anunció que su departamento va a garantizar a la industria electrointensiva que no se quedará sin suministro eléctrico incluso si

se producen los supuestos que permiten a Red Eléctrica cortarles la luz en función de las condiciones establecidas en las subastas de interumplibilidad.