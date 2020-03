El Gobierno blinda el Ibex ante inversores oportunistas de fuera de la UE

La volatilidad en los mercados financieros y las caídas de las empresas de la Bolsa española en las últimas jornadas ha dejado el precio de muchas cotizadas en mínimos históricos. Ante el temor a que esto pueda llevar a una especulación que haga que los inversores extranjeros adquieran elevadas participaciones de las empresas españolas y se hagan con su control, el Gobierno ha anunciado, como parte del parquete de medidas económicas aprobado este martes en el Consejo de Ministros, un blindaje de las firmas españolas ante los compradores provenientes del exterior de la zona euro.

"Hemos reformado normativa de inversión de empresas extranjeras para impedir que compañías de fuera de la UE aproveche la caída de las cotizaciones en Bolsa para tomar el control de empresas españolas", ha subrayado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, el Ejecutivo busca evitar que las compañías extranjeras aprovechen la "caída coyuntural" del valor de las acciones de estas compañías "en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros", ha declarado Sánchez.

Según establece el Real Decreto 664/1999 sobre inversiones exteriores, que adapta la normativa española a la europea, los inversores extranjeros pueden invertir libremente en las cotizadas españolas y solo deben notificarlo a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio una vez se haya efectuado la operación.

Tras el anuncio de esta medidas, las subidas en Bolsa, que estaban siendo muy moderadas, se han impulsado hasta superar en algunos casos el 13%. El Ibex ha pasado de sumar un 1% a anotarse un 6%. Sin embargo, no ha sido así para todos los valores. El operador de la Bolsa española BME, pendiente de la opa de la suiza Six, cedía más de un 3% ante la posibilidad de que esta nueva normativa dificulte el proceso de adquisición. No obstante, las acciones de BME ya caían previamente ante los temores de que la situación actual retrase la autorización necesaria del Ministerio de Economía para que se efectue la operación .

Los desplomes en Bolsa de las últimas jornadas han llevado a grandes valores a mínimos históricos. En el sector bancario, por ejemplo, que ayer acumuló caídas superiores al 10%, de las ocho entidades cotizadas, cinco ya están en niveles nunca vistos: es el caso de CaixaBank, Bankia, Sabadell, Liberbank o Unicaja. Solo se salvan Santander, BBVA y Bankinter. Las dos primeras están en mínimos de 1996, mientras que los títulos de Bankinter se encuentran en niveles de 2013.

Por capitalización bursátil, desde que la crisis del coronavirus comenzó a impactar en los mercados españoles ante el brote en Italia, el más afectado ha sido Santander, que ha perdido la mitad de su valor, que ya se sitúa en el entorno de los 33.000 millones de euros. Le sigue Inditex, que ha perdido 22.700 millones y ya vale unos 37.700 millones. En tercer lugares por mayores pérdidas se sitúa la cotizada más valiosa del Ibex, Iberdrola, cuya capitalización ha pasado de los 72.500 millones a los 53.000 millones.