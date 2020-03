Samsung se ofrece a desinfectarte el móvil mientras Apple te recomienda cómo limpiarlo

Con la emergencia sanitaria que nos está tocando vivir, toca tomar precauciones extra cuando se trata de higiene, no solo la personal, sino la que tiene que ver con todos os objetos que llevamos encima a diario, tanto al trabajo como a cualquier otro sitio. Ni qué decir tiene que el móvil es uno de esos focos potencialmente peligrosos que podrían traernos el virus a casa tras dejarlo en una superficie contaminada.

Así que, por un lado, hay que ser especialmente escrupulosos a la hora de saber dónde lo dejamos y utilizamos, y a la vez, no bajar la guardia para limpiarlo en cuanto podamos. Por eso es de agradecer la iniciativa llevada a cabo por Samsung, que se ha ofrecido a limpiar todos sus terminales de manera gratuita a los usuarios que se acerquen a sus servicios de asistencia técnica oficiales.

Este programa, que han dado en llamar Samsung Sanitizing, estará disponible en Argentina, Chile, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, España, Suecia, Estados Unidos, Ucrania, y Vietnam. En los próximos días dará el salto también a más territorios.

Limpieza con tecnología UV

No penséis que Samsung se va a limitar a utilizar una toallita húmeda y ya está, para nada, este programa lleva implícito el uso de tecnologías UV (rayos ultravioleta) que son eficacísimas a la hora de terminar con todo tipo de gérmenes, bacterias y partículas potencialmente peligrosas del móvil. De esta manera, nos garantizamos una limpieza a fondo del terminal al que después le podremos colocar una funda que, esa sí, será responsabilidad nuestra dejarla impoluta cada pocas horas.

Máquina de UV para limpiar móviles.

Sea como fuere. Samsung no es la única que ha visto que los móviles necesitan de una limpieza periódica, como nuestras manos, y Apple se ha lanzado a publicar una serie de recomendaciones a todos sus usuarios, a los que ha indicado qué procedimiento deben seguir para limpiar sus iPhone y iPad de manera correcta.

Concretamente, han dicho que hay que "pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70%, o toallitas desinfectantes de la marca Clorox, por las superficies duras y no porosas [...] como la pantalla, el teclado y otras superficies externas. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas tu producto Apple en ningún agente limpiador. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel". Así que ya sabéis, Recordad limpiar con periodicidad vuestro smartphones porque, si debemos lavarnos las manos cada poco tiempo, ¿qué creéis que hay que hacer con el móvil?