Google Maps ya te muestra los límites de velocidad de las vías por las que circulas

Antes de la era Google Maps existieron unos aparatos que llamábamos navegadores y que se pegaban al cristal del coche para mostrarnos las carreteras por las que podíamos circular, trayectos, tiempos, etc. Pues bien, es curioso que muchos de aquellos dispositivos tuvieran una función que es una novedad en Google Maps en pleno año 2020. ¿Por qué Google ha tardado tanto?

Estamos hablando de ver la velocidad máxima permitida de la vía en la que circulamos y, justo al lado, la que lleva nuestro vehículo en ese momento. Se trata de una información valiosísima, sobre todo en esas carreteras en las que de un tramo a otro pueden variar esos límites máximos y que, de no estar atentos, podrían costarnos una multa.

Ya disponible en Google Maps

Google Maps, que en los últimos tiempos ha terminado un rediseño completo de la app para móviles, no se ha olvidado de una de las peticiones más demandadas por los usuarios de su navegador, y que ya tenéis disponible por defecto y no tendréis que buscar ninguna opción dentro de la configuración para activarla.

Hay que decir que ese nuevo módulo que podéis ver en a captura en la parte inferior izquierda, tiene su propio código de color al que os tenéis que ir acostumbrando y que, con el paso de los meses, será de enorme utilidad. Se trata de la cifra que representa la velocidad a la que circulamos y que cambia de tono dependiendo de si lo hacemos correctamente o no.

Indicación de velocidad máxima en Google Maps.

Por ejemplo, mientras aparezca en color negro significará que estamos circulando por debajo de la velocidad máxima permitida en esa vía, es decir, que no hay opción de que nos pongan una multa; si cambia a naranja supondrá que estamos igualando ese tope máximo permitido; mientras que si se va transformando en rojo (como podéis ver en la captura), obviamente, nos está diciendo que estamos superando la cantidad permitida y debemos empezar a reducir el régimen de nuestra marcha.

Hay que decir que cuando esa cantidad de kilómetros no sea demasiado significativa, el color seguirá pareciendo anaranjado y solo cuando ya estemos alejándonos de ese límite estipulado cambiará a rojo. Decir que esta función aparece en el instante que iniciamos el navegador del coche y que antes no veremos ni rastro de él en Google Maps. Si a esta hora no lo veis todavía en vuestra aplicación, recordad buscar si existe alguna actualización disponible en las tiendas de iOS y Android.