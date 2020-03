Las empresas del índice pierden 240.000 millones de valor en tres semanas

El 19 de febrero, no hace ni siquiera un mes, el Ibex alcanzaba máximos de dos años en los 10.083,6 puntos. No fue un sueño, fue real. Pese a que ahora no lo parezca, esa cota se conquistó por primera vez desde mayo de 2018. Pero ha bastado un virus para que de una tacada, en un tiempo récord, se hayan volatilizado miles de millones de valores bursátil de las empresas que componen el índice de referencia de la Bolsa española. En concreto, las 35 empresas que la forman han perdido 239.559 millones de euros de capitalización, según los datos de Bloomberg.

Las empresas han pasado de máximos históricos, como los marcados por las utilities – Iberdrola, Enagás, Endesa y Red Eléctrica–, a arrastrarse por entornos nunca vistos desde hace muchos años. Rápido, pero con dolor, las cuatro empresas mencionadas han perdido casi 36.000 millones de euros.

Pero la peor parte se la han llevado los valores ligados al comercio internacional y al sector turístico. ArcelorMittal, el gigante siderúrgico, ha perdido un 51,3% de su valor, que traducido a dinero contante y sonante son más de 8.000 millones. IAG, el grupo de aerolíneas del que forma parte Iberia, también ha pasado del cielo al infierno. De acercase a los máximos de marzo de 2015 se ha ido a niveles no vistos –por lo bajos– desde hace más de seis años. Meliá, con un descenso del 45,8%, sufre en sus hoteles las restricciones a los viajes. El mercado teme un shock en todos los ámbitos, pero el turístico es el que anticipa unas perspectivas más oscuras.

Los bancos llevan su propia cruz. Mientras anhelaban una subida de los tipos de interés para potenciar sus márgenes, constatan ahora que el precio del dinero seguirá bajo cero por un tiempo muy largo. Y además se suma el riesgo de potenciales impagos debido a la ya en marcha desaceleración. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter se han dejado desde el 19 de febrero casi 55.000 millones de euros. Sus retrocesos oscilan entre el 36,3% y el 48,8%.