Xiaomi tiene la casa inteligente para gatos que podrás controlar con el móvil

Es normal que si nuestra casa avanza hacia un escenario de futuro completamente smart, con luces que se encienden y apagan a distancia, o persianas que suben y bajan cuando nos apetece, es lógico pensar que esa revolución tendría que alcanzar también a nuestras mascotas, que viven con nosotros y disfrutan cuando les tratamos como auténticos reyes.

Hasta ahora, lo normal era procurarles un buen cojín en su cesto preferido para pasar las noches y los ratos de aburrimiento, pero Xiaomi ha querido sofisticar la existencia de nuestros gatos con una casa que es una auténtica maravilla. ¿Y eso? Bueno, pues porque podremos ajustar su temperatura para que no tengan calor en verano, ni frío en el crudo invierno.

Usa el móvil para controlar a tu gato

Su nombre es el de Xiaomi Petkit Cozy Smart House y es tal cual lo imagináis: una casa inteligente que se conecta a nuestro smartphone y que permite crear en su interior las condiciones de comodidad que necesita nuestra mascota. Para ello cuenta con un motor externo que es el que se encarga de producir el calor o de sacarlo del interior.

Casa inteligente para gatos de Xiaomi.

La casa inteligente está construida con una estructura plástica que tiene en la base un dispositivo que es el que se encarga de extender el calor por el interior o, por el contrario, de disiparlo. Para elegir la temperatura, lo mejor será hacerlo a través de la app para teléfonos móviles, que no solo nos deja subir o bajar los grados a demanda y cuando queramos, sino que ofrece opciones de programación de rutinas completas para las 24 horas del día.

Si por la mañana nuestro gato no para quieto y luego, después de comer, se echa unas siestas de aúpa, entonces toca activar la calefacción durante ese tiempo dentro de la app para que descanse calentito. Así, la casa no malgasta energía y toda la que consume lo hace únicamente en los momentos en los que nuestra mascota se encuentra en el interior. Aunque ya os avanzamos que se sentirá tan a gusto que no descartéis que acabe por no salir de allí. Nunca se sabe.

Esta casa para gatos viene con una alfombra especial que reparte la temperatura uniformemente por todas la casa y que se puede limpiar más tarde en la lavadora (por mucho que la use vuestro gato). Si estáis interesados en ella, podéis adquirirla en algunos retailers online a un precio aproximado de unos 140 euros.