Araceli de Frutos: “Hay que ser precavidos, puede haber recortes en Bolsa hasta el verano”

La epidemia del coronavirus ha instalado una incertidumbre fuera de control en el mercado y muy difícil de manejar para los gestores. Araceli de Frutos, socia fundadora de la EAF del mismo nombre y asesora de los fondos Alhaja Inversiones y Presea Talento Selección, de la gestora Renta 4, augura la continuidad de la volatilidad también en el segundo trimestre de 2020, un año que dejará un balance de dudosas ganancias. Una de las pocas mujeres que han lanzado en España un fondo de manera independiente, De Frutos mantiene la convicción en el potencial de sus valores en cartera y recuerda la importancia de la inversión a largo plazo. Aunque estos días haya rebajado su exposición a renta variable y apueste por la prudencia.

¿Qué escenario base maneja sobre el coronavirus?

No creo que vaya a ser una crisis de larga duración, pero no se sabe hasta dónde va a llegar su impacto. Lo diferente esta vez es la mayor incertidumbre, que vayan apareciendo nuevos casos cada día, la propagación rápida, la falta de control, no saber cuándo para. Cada bajada perfora niveles de mercado. El argumento de que la Bolsa había subido mucho deja de ser válido.

¿Prevé más caídas bursátiles o el mercado está cerca de haber tocado fondo por el virus?

Creo que habrá más caídas. En este primer trimestre las empresas se han visto ya dañadas, no hay flujos de ventas por el parón económico. Cuando comience la temporada de resultados en abril realmente van a ser malos, vamos a ver recortes de estimaciones. Si el virus está más controlado, y los casos fatales disminuyen, creo que aun así puede haber recortes hasta junio o julio. Hay que ser precavidos ante estas nuevas bajadas.

¿La epidemia puede llegar a echar a perder el año para la inversión?

Sí. Los buenos augurios que había para 2020, de rentabilidades positivas aunque no de doble dígito, se están poniendo más complicados. Hay que remontar no solo el 10% de caída que ya lleva el mercado, también lo que venga en el segundo trimestre. Nos quedan nueve meses hasta fin de año, pero es como si nos quedaran seis, si estamos descontando que esto va a ser negativo hasta junio. La inversión es a largo plazo y hay que confiar en las posiciones que tienes, pero tienes que mirar los movimientos de mercado. Hay que estar muy pendiente y cubrirte y utilizar los instrumentos a tu alcance para que el daño sea el menor posible.

"La banca privada española no quiere comprar fondos nacionales. Hay que luchar contra los elementos"

El fondo Alhaja Inversiones pierde el 3,4% en el año, ¿cómo está gestionando la situación?

En términos de sectores y valores sigo confiando en los mismos que tengo en cartera. He recogido beneficios tras las recuperaciones que siguieron al inicio del virus en enero, como la registrada por el sector del lujo, que después cayó en picado. Y bajado las ponderaciones en cartera, pero no me he salido de ellos. Son valores y sectores que me gustan. El de semiconductores, que puede ser de los más afectados, lo conservo. He iniciado la estrategia de otros momentos, la venta de opciones put, aunque no lo he hecho con la misma alegría de otras veces porque la incertidumbre es mucho mayor.

¿Cuáles son las principales posiciones del fondo y cómo ha ajustado estos días la cartera?

El Alhaja Inversiones es un fondo mixto moderado. De una exposición del 60% a renta variable, he bajado al 48% y he elevado la liquidez. Y del 20% que había en renta fija, el fondo tiene ahora el 27%. Por sectores, el principal es el tecnológico. Este año también he empezado a comprar sector de infraestructuras y materiales de construcción, ante los mayores estímulos fiscales que se esperan.También me gusta energía, aunque esté castigado por la bajada del petróleo y el sector eléctrico, por las renovables y el dividendo. En este sector en las caídas no he reducido nada, salvo vender un poco de Iberdrola, donde estaba muy cargada. Tengo Iberdrola, Solaria, Enel y Eon. También posiciones en el sector de salud, lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población Y sector del lujo, el sexto por ponderación, porque he recogido beneficios en Louis Vuitton y Kering. Pero no renuncio a ellos. La principal posición del fondo es Iberdrola, que no llega al 2%. Los valores españoles son el 9% de la parte de Bolsa y están también Inditex, Repsol, Merlin, Logista, Acerinox y Solaria.

"El sector financiero está copado por hombres. No hay mujeres gestoras independientes en España"

Al ser un fondo mixto, ¿es el momento de sacarle partido a la deuda soberana?

Pondero menos la renta fija que la variable, donde veo más valor. En renta fija tengo bonos soberanos. Ya a principios de año quería meter bonos soberanos de EE UU porque la Fed tiene más margen para reducir tipos. Y he incrementado bonos de EE UU a dos y tres años, por la bajada de tipos. Para tener rentabilidad en renta fija hay que ir a high yield y muchas veces el cupón que te da es inferior al dividendo de la acción de la propia compañía que emite el bono. Para eso prefiero estar en la acción.

¿Ha sufrido reembolsos estos días?

De momento, no, afortunadamente. La captación de patrimonio para un gestor independiente es muy difícil, hay un problema con la comercialización de fondos. La banca privada española no quiere comprar fondos nacionales, prefieren fondos ómnibus domiciliados en Luxemburgo para no arriesgarse a perder un cliente. Y las cuentas ómnibus españolas no funcionan, es como si no existieran. Si se hace bien, debería haber una recompensa y captar patrimonio. Pero a menudo da igual que los gestores lo hagan bien, mal o regular, el sistema está muy bancarizado. Cuando el Alhaja Inversiones logró las 5 estrellas de Morningstar fue incomprensible que no elevara de forma notable su patrimonio. Hay que luchar contra los elementos.

¿Hay techo de cristal para las mujeres gestoras en España?

Hay que reconocer que el sector financiero está copado por hombres. No hay mujeres gestoras independientes en España. Y por parte del cliente, no hay más inclinación a confiar el dinero a un hombre frente a una mujer. Quizá de primeras, pero lo fundamental es hablar claro y ganarte la confianza de los inversores. Ser honesta con lo que te piden y lo que puedes conseguir. Yo prefiero preguntarles si con una caída en un día del 5% duermen tranquilos.