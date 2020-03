Beltrán de la Lastra dejará Bestinver tras la integración de Fidentiis

Tras seis años trabajando en Bestinver, Beltrán de la Lastra, director de inversiones del grupo financiero, dejará su puesto de trabajo el mes de octubre una vez finalizada por completo la integración de Fidentiis.

De la Lastra ha asegurado que la reorganización de la estructura que la gestora está llevando a cabo no ha sido el motivo que le ha llevado a dejar Bestinver, sino que siente que está al final de un ciclo y que es el momento de "dejar que otro coja la batuta". En cuanto abandone Bestinver, de la Lastra tendrá una cláusula de no competencia que durará dos años y sostiene que aunque no tiene planes de futuro concretos, su intención es quedarse en España.

"Agradezco a nuestros inversores la confianza que han depositado en nosotros y a Acciona por la oportunidad, los medios, y la libertad que nos han dado", ha dicho a modo de despedida.

Bestinver es en la actualidad el líder del mercado español en gestión independiente. A cierre de 2019, el patrimonio bajo gestión de la gestora era de 6.790 millones de euros que procedían de 52.000 clientes. La gestora se encuentra en plena revolución tras la adquisición de Fidentiis el pasado mes de julio.

El nuevo área de inversión de Bestinver se organizará en tres equipos que estarán bajo la dirección de Beltrán de la Lastra hasta su salida, momento en el que pasarán a depender directamente de Enrique Pérez-Plá, consejero delegado de Bestinver. Estos tres equipos serán los de renta variable internacional, renta variable ibérica y renta fija.

Para capitanear la renta variable internacional, Bestinver ha fichado a Tomás Pintó. Procedente de Pictet, donde ocupó el cargo de codirector del equipo de renta variable europea. Bestinver explica que su fondo de referencia ha logrado una rentabilidad acumulada del 55% en los últimos cinco años.

El equipo de renta variable ibérica procedente de Fidentiis gestión estará liderado por Ricardo Seixas. Seixas fue distinguido en 2019 como mejor gestor ibérico por Citiwire. Pese a su llegada, Ricardo Cañete seguirá al frente de los fondos ibéricos de Bestinver. Preguntado por si tenía sentido conservar los tres vehículos de inversión ibérica que ahora tendrá Bestinver al sumarse Fidentiis, Pérez-Plá ha respondido que sí que lo tiene ya que cada uno cuenta con sus propias características así como con posiciones diferenciadas. Al frente de la renta fija, seguirá estando Eduardo Roque.

Por otro lado, para esta nueva etapa, el equipo integrado ha identificado nuevos vectores de crecimiento. En concreto, la compañía desarrollará productos específicos de bancos privados, como fondos alternativos de private equity e infraestructuras y se esforzará en atraer más inversores institucionales. Para ello, Bestinver fichará a partir de abril a Rafael Amil como director de negocio. Amil se encargará de distribuir estos productos a nuevos inversores y tratará de reforzar la vinculación comercial con los clientes ya existentes.

En el área de banca de inversión, Bestinver se nutrirá también de los equipos y la experiencia procedentes de Findentiis y también se organizará en tres unidades. Estarán los equipos de análisis bursátil, intermediación de renta variable y renta fija y mercados de capitales.

Mark Giacopazzi se mantendrá al frente del negocio de Banca de Inversión. Giacopazzi contribuyó a fundar Carnegie España y, tras la fusión de ésta con Schroeders, pasó a formar parte de Citigroup en el año 2000. En el año 2003, abandonó Citigroup para fundar Fidentiis con Pérez-Plá.

"La nueva Bestinver se presenta como un equipo cohesionado capaz de combinar las capacidades de las mejores firmas independientes del buy side y del sell side en España, lo cual nos va a permitir explotar todo el potencial de crecimiento de las dos áreas y proporcionar el mejor servicio financiero a nuestros clientes", ha asegurado Enrique Pérez-Plá.