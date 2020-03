¿Vas a regalar Netflix? Ten en cuenta estos consejos antes de comprar tarjetas

Aunque hace algún tiempo estaba mal visto regalar dinero virtual a otra persona, no hace falta decir que las alternativas que han aparecido alrededor de las muchas plataformas online, así como compras en grandes almacenes, han convertido las tarjetas regalo en un recurso más que útil. Y es que cuando ya los CD de música, o los DVD y Blu-ray, parecen estar en desuso, ¿qué mejor alternativa existe para regalar música, cine o series que con tres, seis o más meses de contenidos audiovisuales for free?

Lo que os vamos a contar ahora tiene que ver con esas tarjetas de regalo que se venden de Netflix. Si eres de los que va a una tienda física a comprarlas (las hay de 15 euros, 25, 50, etc.), entonces no tendrás problemas porque solo podrás hacerlo en distribuidores oficiales, pero si optas por internet, mucho cuidado con esas ofertas que (aparentemente) dan más por menos.

Monedas, cantidad y reembolso

Como os decimos, esas tarjetas regalo adquiridas en establecimientos autorizados no ofrecen ninguna duda: las compráis, pagáis por la cantidad que vayáis a regalar y listo. No hay más problema. Pero no ocurre lo mismo si entramos en internet y vemos, de repente, una cantidad ingente de ofertas que, en algunos casos, incluyen descuentos demasiado agresivos.

En esos casos os debéis fijar en un elemento esencial: la moneda. Debéis comprobar que, efectivamente, estáis adquiriendo tarjetas de Netflix en euros y no en dólares, libras, etc. De esta manera, dará igual si su origen está en los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, etc. porque se podrá canjear sin problemas en la cuenta española de vuestro amigo o familiar. Sin embargo, si adquirís una tarjeta de 25 dólares (que os la podrían vender por unos 22 euros) no os servirá de nada y no la podréis utilizar.

Tarjetas regalo de Netflix.

Es importante este detalle para no encontrarnos el día de la celebración con un palmo de narices al ver que el saldo de esa tarjeta no es aplicable a una cuenta en España. Si vais a adquirir tarjetas online de Netflix, la plataforma recomienda la web de Startselect donde es posible conseguir códigos de entre 25 y 150 euros que os llegan al instante a vuestro email. De esta forma podemos comprar el tiempo concreto que queramos regalar.

Otro detalle importante es que con estas tarjetas no adquirimos meses sino un saldo de dinero que se acumula a la cuenta y que se va descontando cada mes. Dependiendo de la suscripción que tenga nuestro amigo (o familiar) le durará más o menos tiempo. Así, con una tarjetas de 25 euros apenas tendrá para pagar un mes y parte del siguiente de la tarifa UHD (15,99), mientras que podrá alargarlo tres si dispone de la más básica (7,99 euros) o dos de la intermedia (11,99).

Es importante recordar que ninguna de estas tarjetas regalo son reembolsables. Ni cuando las compramos ni más tarde cuando las canjeamos y tenemos el dinero en la cuenta.