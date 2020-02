Ábalos llevará al Congreso una Ley para limitar el precio de los alquileres antes del verano

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, se ha marcado el objetivo de llevar al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá limitar los precios de los alquileres allí donde se han producido subidas desorbitadas. Esta nueva Ley, que pretende ser una herramienta para ayuntamientos y comunidades autónomas, ha sido calificada de "oportuna y ponderada" por el titular del ministerio de la movilidad y vivienda.

José Luis Ábalos interviene esta tarde ante la Comisión de Transporte del Congreso para exponer las líneas de actuación para la presente legislatura. Durante su primera y más extensa intervención, el ministro ha hecho hincapié en la necesidad de blindar el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible, "especialmente a los jóvenes".

"No pienso mirar hacia otro lado. No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda", ha afirmado durante una intervención que estaba siendo seguida por la exministra Ana Pastor.

Ábalos no ha anticipado si la medida que pondrá tope a los alquileres estará incluida en una nueva ley de vivienda o se activará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos.