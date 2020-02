Por fin podrás saber qué es lo más visto en Netflix, ¿sabes cómo?

Netflix, hasta ahora, ha sido muy celosa de dar a conocer qué contenidos son los más vistos, o cuántas visualizaciones tiene alguna película o serie ya que esa información prefiere guardársela. El caso es que, por culpa de esa política, los usuarios de la plataforma no teníamos algo tan elemental como una clasificación para saber qué es lo más visto, lo más seguido o lo que sea.

Así, no nos quedaba más remedio que recurrir a la opinión de nuestros amigos o familiares: "¿has visto algo interesante últimamente?", y dependiendo de lo que nos dijeran, pues nos poníamos a verlo o no. Ahora Netlfix ha recapacitado y va a soltar una pequeña ayuda para que la tengamos a mano en todo momento y sepamos, más o menos, qué es lo que está viendo la comunidad.

Nuevo Top de Netflix. Netflix

Seguramente Netflix no ha dado el paso de introducir esta novedad antes hasta que se ha convencido de que no existe peligro de que la plataforma caiga en un círculo vicioso por el que todos los usuarios acaben viendo siempre lo mismo, si atender a las decenas de alternativas que se abren ante nosotros todos los meses. Y es que el peligro de un Top 10 está en que, si no se gestiona correctamente, impulsa a unos contenidos dejando fuera a todos los demás.

Nuevo Top con lo más visto

Conscientes del momento importante que supone añadir ese Top 10 a Netflix, desde la plataforma han anunciado su próxima llegada de tal manera que podremos acceder a ella en el momento en el que pulsemos sobre las pestañas de series o películas. Dependiendo del contenido que estéis buscando, al pulsar os aparecerá una clasificación con los 10 más vistos en nuestro país. Pero cuidado, porque existe una coletilla importante en el comunicado de la compañía y es que esa selección también se hará en función de "cuán relevantes sean las series y películas para" nosotros. Eso significa que dos usuarios no verán la misma clasificación.

De momento, esta función se ha venido disfrutando en Netflix México y Reino Unido pero será a partir de las próximas fechas cuando llegue ya a la mayoría de países. En el comunicado oficial no se especifica exactamente cuándo, pero es de esperar que tengamos acceso en las próximas semanas. ¿Creéis que esta clasificación os ayudará a escoger correctamente la nueva serie que queréis ver? ¿O sois de los que ya llevan estas decisiones tomadas con antelación?