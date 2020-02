La CNMV advierte de 11 nuevos chiringuitos y de una cuenta de Twitter

La lista de entidades que ofrecen servicios financieros en España sin contar con autorización para ello continúa creciendo. Hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre once nuevos chiringuitos financieros, nombre por el que se conoce en la jerga a este tipo de empresas, y por otro lado, ha dado la voz de alarma sobre una cuenta de Twitter.

En concreto, la CNMV ha incluido en la lista de advertencias a servicios financieros Aureo (tradingaureo.webnode.es), Absolute global markets Lotens Partners LTD (agmarkets.io/es), Proper-Trade (proper-trade.com), Rimarkets Fcorp Solutions Ltd (rimarkets-fx.com), Trade Center Promfix Ou (tradecenter.fm), 24CFD (24cfd.com/), Lotuscfd (lotuscfd.com/) y Lincolnfx Capital Ltd (lincolnfx.capital). Por otro lado, también añade a Parverinvest.com y a Antonio Orlando Barreto.

Además de sobre estos nombres, el supervisor también ha avisado sobre una entidad sin autorización llamada Gaesco-Gestión, que intentaba de esta forma engañar a los inversores haciéndoles creer que tenía relación con la firma legal y debidamente registrada en la CNMV GVC Gaesco. En unas preguntas dirigidas el pasado mes a la CNMV, el organismo ya afirmaba que se había detectado un aumento de las llamadas "entidades clones", el apelativo por el que se conoce a este tipo de empresas que tratan de aprovecharse de la reputación de las entidades completamente legales.

Más inusual es la inclusión de una cuenta de Twitter en la lista de entidades sin autorización. Es el caso del usuario de Twitter TGRN_Capital. En esta ocasión la CNMV lo ha hecho señalando que la cuenta está relacionada con otro chiringuito financiero denunciado con anterioridad llamado trading ganador.

"El seguimiento de Internet y redes sociales se ha incorporado a la supervisión habitual de entidades no registradas en los últimos años; cuando detectamos la utilización de distintos canales online para la publicidad y actividad de las entidades no autorizadas, la CNMV decidió especializar a algunas personas y utilizar herramientas específicas para detectarlas" aseguran desde el organismo.

En lo que va de año, la CNMV ya ha dado 72 avisos en su lista de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión. Estas entidades son muy peligrosas y los inversores corren el riesgo de perder todo su dinero depositado en ellas. Antes de invertir con una firma siempre es recomendable acudir al registro de entidades de la CNMV y además, comprobar la lista de chiringuitos financieros. En caso de duda, es posible contactar directamente con la CNMV en el teléfono 900 535 015.