Big Data y people analitycs, el nuevo factor diferencial para la gestión de empleados

Todo lo relacionado con analítica de datos en el ámbito de los recursos humanos, sobre todo porque las compañías son conscientes de que, en la mejor gestión del talento, es esencial trabajar con datos para que ambas caras de la misma moneda, personas y compañía, tengan lo mejor de la relación que mantienen, está ahora mismo en auge.

Compañías punteras como Bimbo, Repsol, Cabify, Deloitte, DKV o Sand se reúnen en Madrid en el People Analitycs Tech Forum 2020, una cita donde las protagonistas son las nuevas herramientas de la gestión del talento y sobre todo, como están utilizando todas estas marcas metodología que permite conocer distintos aspectos de los empleados de una empresa gracias al Big Data.

Herramientas ¿para medir o vigilar?

Es probalemente el miedo que pueden tener muchos empleados. Tras el People Analitycs ¿no se esconde un "gran hermano" para vigilar a los trabajadores? Lo cierto es que, según lo que se deja entrever por las declaraciones de las compañías asistentes al foro, el objetivo es bien diferente.

Para Marta Pérez, Directora de LMS, escuela de negocios organizadora del evento: “Entender People Analytics solo como una herramienta es como tener como un fin o un objetivo la tecnología. Supone una nueva forma de liderar personas, de liderar una organización. Este nuevo estilo de liderazgo y de dirección requiere de nuevas habilidades y competencias profesionales. No hay transformación digital si no está asentada sobre datos y su interpretación para tomar decisiones estratégicas y operativas”. Y añade: “el talento digital y tecnológico demanda un nuevo liderazgo que demuestre que realmente comprende y resuelve en su marco de necesidades. Tiene que moverse en su código, porque los estilos de dirección y de liderazgo anteriores ya no son eficaces”.

Las empresas ¿están convencidas de lo que puede llegar a aportar?

De este modo, lo que significa esta tendencia tecnológica es la aplicación de los datos y la tecnología a la gestión estratégica del talento en un entorno digital marca la diferencia en las organizaciones. Ahora bien ¿están apoyando esta metodología en las empresas españolas?

Lo cierto es que, según datos de Deloitte, se trata de un sector en auge. Es considerado como “prioritario” para el negocio por el 71% de las compañías, mientras que más del 70% ha invertido en People Analytics en los últimos años. En cuanto a cómo lo están aplicando las compañías en la actualidad, además de la optimización del proceso de reclutamiento, destacar que el 84% de las empresas lo utilizan para retener talento, mientras que un 72% lo hace para mejorar la implicación de los empleados.

El evento Leading People Analytics HR Tech Forum, que tendrá lugar mañana 20 de febrero en Madrid, ahondará en todos estos temas y, además, en cómo a través de los datos y su interpretación es posible medir aquello que "no se puede medir", se ofrecerán casos de cómo implementar una estrategia digital de Recursos Humanos, o cómo desarrollar un liderazgo digital, disruptivo y tecnológico que impacte en la cuenta de resultado de la organización gracias a estas herramientas y se podrán conocer varias visiones sobre lo último en Inteligencia artificial aplicada a Recursos Humanos.