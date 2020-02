Barcelona organiza un foro para ‘startups’ tras cancelarse el 4YFN junto al Mobile

El ecosistema emprendedor español se movilizó rápido este jueves tras conocerse la cancelación del Mobile en Barcelona y, arrastrado por ello, otros eventos asociados como el 4YFN, dedicado a las startups. Carlos Blanco, un reconocido emprendedor e inversor español, lanzó en Twitter un llamamiento: “Es un momento histórico para que emprendedores, venture capital, escuelas de negocio, corporaciones y administraciones públicas nos unamos para crear del 24 al 26 de febrero un gran evento de startups en Barcelona. Varios me han ofrecido cash y recursos para hacerlo”.

La acción espontánea tuvo efecto rápido y este viernes se dio a conocer que, tras una reunión entre la Junta Directiva de Barcelona Tech City con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y otras instituciones de la comunidad startup, se ponía en marcha una iniciativa que agrupará una serie de actividades y conferencias de fomento del emprendimiento que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de febrero.

Las jornadas se llamarán Barcelona Tech Spirit, pues según los organizadores han surgido desde la base de startups y por iniciativa espontánea de los emprendedores. “El objetivo es que este ecosistema mantenga la oportunidad de tener acceso a nuevos clientes e inversores para apalancar su crecimiento”, dijeron.

Estas jornadas aglutinarán encuentros de networking entre los emprendedores de la ciudad y los fondos de inversión internacionales que ya tenían previsto visitar Barcelona en estas fechas. Además, se pondrán en marcha nuevas actividades orientadas a promover el intercambio entre las startups de Barcelona y los diferentes fondos internacionales.

“La iniciativa ha tenido una respuesta inmediata por todos los agentes implicados y demuestra la fuerza, el activismo y la solidaridad del ecosistema tecnológico de Barcelona”, señaló Miguel Vicente, presidente de Barcelona Tech City, que agrupa a 1.000 startups en la ciudad.

Al evento alternativo al 4YFN se han sumado partners clave como Sabadell, Encomenda, CaixaBank, JME Ventures, Inveready, Nekoo Capital y otros fondos. Wayra (Telefónica), por ejemplo, mantendrá el día 25 un encuentro de ecosistema que ya tenían previsto realizar junto a Google For Startups y Marfeel.

Desde Barcelona Tech City aclaran a este periódico que las jornadas tendrán lugar solo este año. Se trata de salvar la feria del emprendimiento ligada al Mobile, que desde hace tiempo viene cogido fuerza. El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, celebró este viernes el empuje y la velocidad por parte del sector privado y del Ayuntamiento para “salvar la semana del MWC”, y afirmó que la ciudad ha tenido una buena reacción frente a la cancelación, igual que las empresas tecnológicas emergentes, que van a continuar con los eventos que estaban programados de forma paralela al congreso.

Pese a que estos días los nombres que han aparecido en los medios ligados a la cancelación del Mobile han sido los de los pesos pesados de la industria (Ericsson, Cisco, Vodafone, Orange, LG, Sony, AT&T, Deutsche Telekom, BT, Intel, NTT, Facebook, Amazon...), la anulación del evento tendrá un efecto más negativo en las pymes. “Es lógico, pues mientras las grandes firmas pueden rápidamente organizar eventos alternativos para hacer sus presentaciones, las pymes no tienen recursos para ello”, dicen en el sector.

Los responsables de Eccocar, una startup española de soluciones de movilidad compartida, se lamentan de la cancelación del Mobile: “Llevábamos varias semanas preparando reuniones con partners e inversores internacionales con la idea de cerrar acuerdos en la feria, que ahora se verán retrasados. Sin embargo, acudiremos a los eventos que está organizando el ecosistema emprendedor de Barcelona y animamos a otras empresas a que se unan”, dice Iván Luarca, su cofundador.

En la misma línea, Vittorio Di Mauro, de Connectlab, empresa que fabrica dispositivos conectados a internet, apunta a la BBC que su firma había gastado 50.000 euros en el MWC. “Es mucho dinero para nosotros”, pero no tan importante como la pérdida de contacto con clientes. Estamos decepcionados, y no solo por el dinero que gastamos, sino por no tener la oportunidad de conocer clientes. Barcelona es mucho más que una feria comercial, es punto de encuentro para todos en la industria”, añadió.

Mientras, la organización sigue trabajando en resolver los efectos de la cancelación. Mats Granryd, director general de GSMA, señaló que la decisión de cancelar el evento no fue fácil. En entrevista con Bloomberg, el directivo pidió a los participantes que compartan con la organización las pérdidas generadas. “Estamos buscando la solidaridad de todo el mundo para que asuman sus propios costes”, dijo.