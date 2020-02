Naturgy reitera que mantiene las negociaciones con Egipto

Naturgy continúa manteniendo negociaciones con el Gobierno de Egipto respecto a los conflictos abiertos con el país africano, aunque "sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo".

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la energética presidida por Francisco Reynés desmiente la información que había publicado El Confidencial de que ya había alcanzado un acuerdo por el que recibiría gas por importe de 1.700 millones de euros y reitera, como ya señaló recientemente, que sigue negociando para alcanzar una solución amistosa al conflicto. "En Damietta, estamos en discusiones activas, intentando buscar una solución", indicó ya la semana pasada el presidente de la empresa, Francisco Reynés.

"Asimismo se informa que los términos del acuerdo que se están negociando no implican que Naturgy se comprometa a recibir ningún volumen de gas de Egipto. No obstante, por el buen fin de la negociación, no es posible informar de sus términos concretos en tanto la misma sigue sujeta a su aceptación por todas las partes", añade la empresa.

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ya falló a favor de la demanda interpuesta por Unión Fenosa Gas (UFG), sociedad participada por Naturgy y la italiana Eni, contra el Estado egipcio por la interrupción unilateral del suministro de gas natural a su planta de Damietta.

En su fallo, el Ciadi consideró a Egipto responsable del incumplimiento del tratado bilateral de protección de inversiones entre España y el país africano. Este tribunal arbitral estableció que Egipto debía compensar a UFG con el pago de 2.013 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) por los daños causados, además de los intereses y de los costes arbitrales y legales asociados.

Además, Naturgy, con el fin de respaldar este fallo del Ciadi, inició posteriormente los trámites de homologación del laudo en distintas jurisdicciones, de forma que fuera equiparado en cada país a una sentencia de uno de sus tribunales y tuviera la misma fuerza que estas a efectos de ser ejecutado.

De todas maneras, a principios de 2019, el Ciadi acordó suspender provisionalmente la ejecución del laudo arbitral a petición de Egipto, aunque esta suspensión fue levantada por el tribunal arbitral, reanudándose así la posibilidad de acciones por parte de Naturgy contra el país africano.

Así, la pasada semana con motivo de la presentación de resultados del año 2019 de la compañía, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ya señaló que los procesos en los tribunales arbitrales internacionales por esta disputa con Egipto, así como con Colombia por Electricaribe, seguía adelante con noticias positivas para la compañía, aunque reiteró, una vez más, que se mantenía "abierto" a buscar soluciones pactadas.

"En Damietta, estamos en discusiones activas, intentando buscar una solución", indicó, añadiendo que se ha levantado el periodo transitorio que impedía pedir el embargo de bienes de Egipto en el extranjero pero que la voluntad "no es conflictear, sino resolverlo".