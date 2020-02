Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max: ¿cuál es mejor?

Apenas han pasado seis meses desde que los nuevos iPhone 11 Pro Max llegaron a las tiendas que Samsung ha vuelto a golpear de cara a la primavera con su nuevo tope de gama. Este Galaxy S20 Ultra que lleva unas horas convertido en el auténtico protagonista del sector de la telefonía móvil, por culpa de algunas de sus nuevas características que suponen un punto de inflexión en el mercado.

La primera de ellas es la conectividad 5G: vendrá por defecto y no a través de una edición especial, algo que en el ecosistema iPhone todavía estamos esperando y que no se ha confirmado si se va a hacer realidad o no de cara a los terminales del próximo mes de septiembre. Si consideramos esa compatibilidad como un elemento definitorio, desde luego que este Galaxy S20 Ultra se convierte en el mejor tope de gama que llevar en el bolsillo actualmente.

Pantalla, potencia y autonomía

Samsung ha dado un golpe en la mesa y esa revolución empieza con la pantalla, que crece hasta las 6,9 pulgadas en el caso de los coreanos. Además, la pantalla sigue los pasos de otras generaciones donde la compañía siempre ha mostrado una calidad incuestionable: Display AMOLED con una resolución de 3.200x1.440 pixels, cada vez más cerca del 4K. Apple, sin embargo, sigue anclada con el iPhone 11 Pro Max en las mismas 6,5 pulgadas XDR OLED de los XS de 2018, así como su resolución de 2.688x1.242.

Samsung Galaxy S20 Ultra.

En el interior no nos detendremos mucho porque el procesador y la memoria dependen mucho del sistema operativo que deben mover: seguramente el Exynos 990 sea mucho más potente que el A13 Bionic de los californianos pero la diferencia entre Android e iOS marca el rendimiento de los dos. Lo que incluye la memoria RAM, ¡hasta 16GB! en el caso del Galaxy S20 Ultra frente a las ¿escasas? 4 (no confirmadas oficialmente) de los de Apple.

iPhone 11 Pro Max.

Si miramos a la autonomía, el Samsung Galaxy S20 Ultra vuelve a dejar clara cuáles son sus intenciones: 5.000 mAh. con carga rápida de 45W (y reversible) frente a los 3.969 del iPhone 11 Pro Max y su fast charge de 18W. Hay mucha distancia sobre el papel, aunque serán necesarias pruebas para ver cuántas horas aguanta encendido el teléfono de los coreanos sin agotarse. En el caso del smartphone de Apple, puede respirar sin problemas alrededor de día y medio. Por cierto, en ambos casos llegan con certificación IP68 por lo que podremos meterlos en la piscina en verano sin preocuparnos.

Las cámaras, ¿una distancia abisal?

Y llegamos a uno de los puntos clave de estos teléfonos: sus cámaras de fotos. Samsung ha sido la primera en dar el salto al 8K con el vídeo, eso sí, a 30fps, lo que deja al iPhone 11 Pro Max muy atrás. No sabemos hasta qué punto será un argumento de compra, pero los sensores de 108, 48 y 12MP del Galaxy S20 Ultra (más el TOF que mide la profundidad), con zoom híbrido 10X y digital de 100X, más telefotos, angulares y ultra grandes angulares parecen una distancia demasiado grande para que sea competitiva la triple cámara (con tres sensores de 12MP) del teléfono de los de Cupertino.

Una batalla que parece desigual, sobre la mesa, pero cuyo resultado depende de lo que cada usuario busque en cada dispositivo: adelantarse unos años y llevar en el bolsillo el hardware más avanzado que existe ahora mismo (Samsung Galaxy S20 Ultra), o esperar una generación o dos hasta que Apple se decida a implementarla en sus terminales. ¿Qué preferís?