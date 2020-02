¿Cómo cambiar en Netflix a español (o castellano) si de repente todo aparece en inglés?

Ocurre más de lo que pensamos que un buen día esa configuración que tenemos definida en Netflix ha desaparecido. No sabemos si porque tocamos algo sin darnos cuenta, que esa otra persona que lo usa entró donde no debía a mirar, o simplemente un error de la plataforma que nos ha empujado a pensar aquello de "pero si yo no he tocado nada" que tanto se escucha en este tipo de circunstancias.

El caso es que un buen día le dais al play a una serie y todo está en inglés. Tenéis dos opciones, la primera mirar si existe versión en español (¿o castellano?) y, si es así, cambiarla a mano. Pero os recomendamos otro método más sencillo que lo va a modificar para siempre y en cualquier contenido que veáis en la plataforma que sea.

Cambia el idioma rápidamente

Una cosa que debéis tener claro es que esta opción del idioma no depende de la app que estemos utilizando. Es decir, que no encontraremos en Netflix para iPhone o iPad una función que nos deje definir la lengua por defecto de todos los contenidos. Para hacer eso tendremos que ir al navegador para cambiarlo en nuestro perfil, exclusivamente.

Esto es así porque al tener tantas ventanas para ver contenidos de Netflix (smartphones, tablets, Smart TV, consolas de videojuegos, STB, etc.) no es operativo tener esa función dentro de cada una de ellas, sino que es más eficiente centralizarlo en la cuenta y que, de ahí, todas esas apps tomen la configuración por defecto como la principal.

Cambiar idioma en Netflix.

Es por eso que para cambiar el idioma de nuestra cuenta de Netflix debéis ir hasta el navegador web y, tras loguearnos, ir a la parte superior derecha para gestionar todos los perfiles que tengamos creados. Una vez dentro escogemos el nuestro y os tendrá que aparecer una pantalla como la que tenéis justo encima. Ahí veréis que una de las opciones que nos ofrece es la de seleccionar el idioma.

Es muy seguro que muchos de vosotros se lleve una pequeña desilusión porque no está disponible el "castellano" como tal y solo veremos el "español", que no aparece diferenciado como de "España" o "latino". Por lo que debemos entender que se trata del mismo contenido para ambos tipos de espectadores. Sea como fuere no seremos nosotros los que, aprovechando la polémica de los Óscars 2020, nos pongamos a discutir si es correcto lo que han hecho los responsables de la gala. De todas formas, ¿estamos de acuerdo todos en que las dos cantaban en un idioma que éramos capaces de entender? Pues eso...