Soy milenial y emprendedor (serio) de gastronomía

Criador de cerdos salvajes

Su madre convirtió en ecológica la ganadería de vacas que su familia tiene en San Pedro del Romeral (Cantabria), con la que elabora el queso Los Tiemblos. Y él, Pablo Gómez, de 27 años, ha apostado por la cría de cerdo salvaje. “Esto empezó porque el grupo de restauración Deluz, al que vendíamos queso, nos pidió un tipo de cerdo en extensivo, criamos un par de ellos en total libertad, y les gustó mucho”. Ahora tiene 50 animales a los que dedica todo su tiempo. “Esto es un modo de vida, no son ocho horas al día, el sacrificio es tremendo. No tienes vacaciones nunca, no te haces rico porque este tipo de negocio no da para tanto, vives de ello, y es tu vida”.