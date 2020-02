Conversaciones que contribuyen a mejorar el mundo

Twitter es una poderosa herramienta para la movilización y la concienciación social. Un potencial que quiere explotar el concurso #PoweredByTweets, una aceleradora de proyectos sociales promovida por la Fundación La Caixa y ­Twitter España a la que se ha sumado en su recién celebrada cuarta edición ESIC Business and Marketing School.

#PoweredByTweets premia ideas originales e inspiradoras que, aprovechando el ecosistema de Twitter, logren concienciar sobre diferentes problemas sociales y conectar e implicar a la población en su solución. El concurso está dirigido a agencias de medios, creativas, freelancers y este año, de la mano de ESIC, también emprendedores o profesionales del mundo emprendedor, así como alumnos de la propia escuela de negocios.

En esta cuarta edición han participado cerca de 250 proyectos, que tuvieron dos meses para presentar en 280 caracteres sus ideas, que debían crear conversaciones que provocaran cambios sobre uno de los ocho problemas sociales planteados, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): envejecimiento activo de la población; igualdad; diversidad; pobreza infantil; medio ambiente; integración laboral para personas con distintas capacidades; personas que cuidan de personas, y oportunidades STEAM.

Siete proyectos se clasificaron para la final que se celebró en CaixaForum Madrid. En juego, tres premios, oro, plata y el premio especial ESIC, novedad también este año con la incorporación de la escuela de negocios a la iniciativa.

La ganadora del concurso de este año ha sido Rosa Romero, de la agencia Proximity, con #TweetsSinTinta. “La idea consiste en atacar el tema de la pobreza infantil. Hay muchas familias que sufren el problema de la pobreza y esto acaba afectando a los niños, que no pueden recibir todo el material necesario para desarrollar su potencial, porque, por ejemplo, si se quedan sin bolígrafo, los padres no pueden comprarles otro. Llega hasta ese extremo”, destaca Romero. “TweetsSinTinta, que es una página landing [una página web a la que se llega tras pulsar en el enlace para captar al visitante] que se llama Estoysintinta.com en la que tuiteas y, al tuitear, tu tuit aparece en blanco, porque le hemos quitado la tinta. Por cada tuit que publiques sin tinta, CaixaProInfancia dona un pack de material escolar a esos niños. Por lo que de alguna manera, tú das tu tinta a un niño que no tiene. Y es así de sencillo”, explica la creativa de Proximity.

El segundo premio se otorgó ex aequo a #PrediccionA30años, de Arturo Benlloch y Noel Thattil, de la agencia Havas, y #TweetfromTheFuture, de Gonzalo Rodríguez y Lia García, de la agencia VCCP.

#PrediccionA30años “trata de visibilizar el hecho de que hay más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven en casi la más absoluta soledad, y así también ayudar a visibilizar los programas de ayuda y acompañamiento que hace la Fundación La Caixa. Al final no se trata de que yo solucione el problema cuando ya hay una solución, sino de visibilizarla, que poca gente la conoce”, señala Arturo Benlloch. “Es una especie de aplicación dentro de Twitter que funciona con inteligencia artificial. Haces tu predicción y la aplicación traza una infografía en base a actividad en Twitter, seguidores, etc., con la sorpresa final de que suma cero, porque dentro de 30 años lo más normal es que esté solo”, desarrolla el creativo.

#TweetfromTheFuture mira también al futuro apoyándose en la inteligencia artificial. “Nuestra iniciativa consiste en crear una plataforma que lo que haga sea mostrarte cómo serán tus tuits, qué es lo que escribirás de aquí a 50 años, cuando el cambio climático haya afectado a nuestro día a día”, comenta Gonzalo Rodríguez. “La plataforma analiza tus gustos, intereses, tu manera de escribir en Twitter y aparte analiza tu ubicación. Fusionando estas dos cosas, generaremos un tuit que podremos compartir para concienciar. Aparte, daremos tips para que con pequeños actos podamos reducir el impacto del cambio climático y que digamos que ese tuit nunca llegue a existir”.

El premio especial ESIC ha sido para #Uniqueinourespecies, de Daniel Salas, estudiante de último año de Marketing y Gestión Comercial en ESIC. “La idea consiste crear un hilo en Twitter en que cada persona pone hábitos en su día a día para el cuidado del medio ambiente, hábitos un poco especiales, y compartirlos para que los demás los apliquen, y aprender unos de otros”, resume Salas su propuesta. “Se lanzaría el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, con la idea de que la gente esté más concienciada y pueda haber mayor participación”, remarca.

Los galardonados recibirán el apoyo con diferentes recursos para realizar sus ideas y el ganador del primer premio podrá, además, presentar su proyecto en festivales publicitarios como el de Cannes (en Francia) o El Sol (que se celebra anualmente en Bilbao).