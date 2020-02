Vodafone España reduce ingresos un 6,5% aunque vuelve a crecer en clientes gracias al 'low cost'

Vodafone España registró unos ingresos por servicios de 966 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, cerrado en diciembre, un 6,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos totales cayeron un 7%, hasta 1.078 millones, según los datos publicados hoy por el grupo Vodafone.

La teleco, no obstante, parece frenar la caída del volumen de negocio, como consecuencia de la decisión acordado en 2018 de no renovar los derechos televisivos del fútbol, a los que considera no rentables. De hecho, entre julio y septiembre, los ingresos por servicios habían caído un 8%.

La operadora indica que la mejora en el trimestre refleja la estabilización de su base de clientes en los últimos seis meses. Vodafone señala que la evolución comercial continuó con su recuperación en el tercer trimestre en parte gracias a la buena evolución de Lowi, su marca low cost. "Añadimos 19.000 clientes de contrato móvil y volvimos al crecimiento de la base de clientes de banda ancha al ganar 9.000 usuarios", destaca la teleco.

Vodafone, igualmente, indica que ganó 56.000 clientes de televisión gracias a su nueva oferta de series televisivas, y a pesar de haber dejado el fútbol. "El tercer trimestre fue el primero en crecimiento de la base de clientes de banda ancha, móvil de contrato y televisión de los últimos dos años", afirma la compañía.

La teleco asegura que a pesar del entorno de fuerte competencia en España, está registrando una migración positiva hacia las tarifas de datos móviles ilimitados, donde ya ha alcanzado los 1,8 millones de clientes. "El arpu de los clientes con datos ilimitados es mayor al migrar a las nuevas tarifas", dice el grupo.