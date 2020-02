Tous lanza una campaña para dejar atrás la denuncia archivada contra sus joyas

Tous ha lanzado una campaña publicitaria para reafirmar su buen hacer y su tradición joyera, después de que la Audiencia Nacional decretara el archivo de la denuncia presentada contra la marca por publicidad engañosa y estafa por el asunto del relleno no metálico de algunas de sus piezas.

Superada esta polémica, la marca busca así "reivindicar su trayectoria, su pasión por la artesanía y la excelencia", y para ello ha elegido el concepto Unbreakable (Irrompible).

Pese a ese nombre, el concepto creativo, creado por la agencia LOLA Mullenlowe, presenta al icónico osito de Tous partido por la mitad, "una metáfora que ejemplifica que, por muchas situaciones adversas que puedan acontecer, el compromiso de la marca se mantiene irrompible y fiel a las necesidades de sus clientes", asegura Tous en un comunicado.

Al mismo tiempo, la firma ha publicado un manifiesto donde subraya "la importancia de no romper con unos orígenes, unas creencias y una manera de trabajar propias", todas ellas fundamentales para permitir a Tous desde hace varias décadas "plantear un nuevo lenguaje joyero a la sociedad al concebir piezas de joyería con diseños sofisticados pero accesibles y adaptadas al estilo de vida de sus clientes y clientas".

"No romper con lo que eres. No romper con lo que crees. No romper con lo que haces. Estas tres frases no están escritas en ningún lugar, pero han estado con nosotros desde el primer día. Hace 100 años, una familia dedicada al negocio de la joyería se propuso algo: que todo el mundo pudiera tener una joya. Era un propósito que nacía del amor por nuestro oficio, del respeto por nuestros clientes y del rigor y la calidad con la que elaboramos cada pieza. Hoy, millones de personas disfrutan de esas joyas gracias a mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestra manera de entender el compromiso. Han pasado cien años y como el primer día sabemos lo que somos, sabemos en lo que creemos, y sabemos cómo hacemos las cosas. Y no vamos a romper con ello", reza el manifiesto.

La vicepresidenta corporativa de la empresa, Rosa Tous, ha destacado que, "con esta reivindicación, queremos transmitir que somos una compañía cuyos valores son capaces de superar las dificultades que surjan en nuestro camino, para seguir realizando piezas de joyería que acompañen a las personas en los momentos más relevantes de su vida, desde el amor por nuestra profesión y nuestros clientes".