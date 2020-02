EE UU aprueba el primer fármaco contra la alergia al cacahuete

Llega al mercado el primer medicamento contra una alergia alimentaria, concretamente contra una de las más frecuentes y letales, la alergia al cacahuete. La agencia del medicamento de EE UU (la FDA) aprobó este viernes el medicamento llamado Palforzia, destinado a inmunizar a niños afectados que puedan comer accidentalmente esta leguminosa, una reacción con una alta prevalencia entre la población.

El fármaco ha sido diseñado por el pequeño laboratorio estadounidense Aimmune. Esta empresa biofarmacéutica informa a CincoDías que el producto también ha sido presentado a la EMA (Agencia Europea del Medicamento, en sus siglas en inglés), con previsión de que se apruebe en la segunda mitad de 2020.

La alergia al cacahuete afecta a un millón de niños en EE UU, según los datos proporcionados por la FDA. En España, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), el 5% de las alergias alimenticias se producen por leguminosas. Las reacciones a este producto pueden ser muy graves si provocan un shock anafiláctico.

En los estudios clínicos internacionales han participado tres hospitales españoles: Gregorio Marañón, Clínico San Carlos y Niño Jesús, los tres de Madrid. “Es una afección grave y de difícil control porque muy frecuentemente los cacahuetes están ocultos en una gran cantidad de alimentos como salsas, embutidos, barritas de cereales o platos preparados donde indican que entre los ingredientes contienen frutos secos”, explica José María Zubeldia, jefe de servicio de alergología del hospital Gregorio Marañón. Este experto fue el investigador principal y firmante del ensayo en España sobre Palforzia que se publicó en The New England Journal of Medicine y que ha servido como base para la aprobación en EE UU.

Precio de 890 dólares al mes El precio de Palforzia en EE UU alcanzará los 890 euros al mes. En España, hasta que no se apruebe en Europa, no se conocerá si es financiado por el Sistema Nacional de Salud. La compañía espera contar con unas ventas máximas anuales de este producto de más de 1.000 millones en 2026. El laboratorio Aimmune, fundado en 2011, se revalorizaba cerca de un 7% en su cotización en el Nasdaq, tras la autorización de la FDA del viernes.

Palforzia consiste en un tratamiento oral indicado para menores de entre cuatro y 17 años. El medicamento contiene harina y proteínas de cacahuete. Los afectados que comiencen a utilizar este fármaco no se curan del todo sino que se inmunizan a tomar pequeñas cantidades. Estas pastillas se toman inicialmente en un entorno hospitalario por si se produce una reacción grave y progresivamente se va aumentando la dosis durante al menos un año. Zubeldia destaca que tras el tratamiento, el 96% de los pacientes pueden ingerir una semilla sin sufrir efectos.