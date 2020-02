Los valores españoles con acento británico miran a la City y a Bruselas

El comportamiento de Iberdrola tras el triunfo del sí en el referéndum siguió el patrón de las cotizadas con exposición a la economía británica. Las acciones de la eléctrica española se dejaron un 10,2%, pero días después sus títulos recuperaron la fuerza perdida y concluyó 2016 en tablas. Desde entonces, y como señala Diego Morín, Iberdrola es una de las compañías que mejor ha reaccionado ante la posibilidad de un Brexit duro. El experto afirma que en caso de complicarse las negociaciones “en principio no salpicaría a sus cuentas en los próximos dos años”. No obstante, pese a que su influencia es reducida, Iberdrola ha retrasado el plan estratégico de la compañía a mayo para poder incorporar en su formulación, entre otros factores, las posibles consecuencia de una salida a las bravas.

Víctor Peiro, analista de GVC Gaesco, destaca que a diferencia de otras empresas, Iberdrola no exporta productos por lo que en caso de endurecimiento de las relaciones comerciales su negocio no se vería perjudicado. Su actividad se centra en activos regulados con base en Escocia. Peiro no descarta que en el medio plazo y ante la salida de inversores, el Reino Unido aplique posibles beneficios fiscales para atraer la inversión extranjera, una medida de la que Iberdrola podría sacar partido.