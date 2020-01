Olvídate de leyendas urbanas: tu móvil Android es más seguro que un iPhone

Como si de un Madrid-Barça se tratara (o un Madrid-Atleti, un Barça-Espanyol o un Sevilla-Betis), la pugna entre iPhone y Android nos lleva muchas veces a meternos en discusiones acaloradas que buscan decidir cuál es mejor, más bonito o más seguro –el más caro ya lo sabemos. Pero dejando a un lado las percepciones que tenga cada uno, ¿qué es lo que dicen los expertos cuando nos referimos a la seguridad de cada plataforma?

Si atendemos a lo que hacen público algunas firmas que se dedican a estudiar la seguridad de las dos plataformas móviles, Android es ahora mismo más seguro que un iPhone. ¿El indicador? Bueno, hay muchos, pero por poner uno encima de la mesa, hay que decir que se paga más dinero porque un hacker consiga una vulnerabilidad en el OS de Google que en el de Apple.

Y ese mercado, como seguramente sabréis, se comporta igual que la bolsa, donde se suele pagar más por lo que es más difícil de conseguir, que en otros casos donde la tarea no lleva ni tanto tiempo ni tanto trabajo. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hallar un agujero de seguridad en Android se paga a 2,5 millones de dólares (2,25 de euros) mientras que en iOS una vulnerabilidad está valorada en alrededor de los dos millones (1,8 en euros).

Muchos Android son imposibles de hackear

Es muy seguro que, llegados a ese punto, estéis pensando que en qué momento las leyendas urbanas se cebaron con Android, poniendo siempre a los iPhone y el ecosistema Apple como ejemplo de inmunidad ante las amenazas. El caso es que en declaraciones a Vice, el detective responsable de realizar análisis forenses del departamento de Policía de Fort Worth, Rex Kiser, afirmó que hace apenas un año era imposible hackear un iPhone, pero que ahora ese panorama ha cambiado.

Seguridad en Android. Unsplash

Tanto es así que, según sus palabras, en la actualidad hay una buena cantidad de teléfonos Android que son imposibles de hackear y que no existe ninguna herramienta que permita extraer de ellos apenas ningún dato. Para comparar ambas plataformas, afirma que de un iPhone pueden conseguir el histórico de ubicaciones GPS del dispositivo, los mensajes, los contactos, datos de apps como Linkedin, Twitter, Instagram, etc., así como ver todas las llamadas que hemos realizado.

Sin embargo, de terminales Android como el Samsung Galaxy S9, o el Pixel 2 de Google, no pudieron acceder a información de redes sociales, historial de navegación con Chrome o ese listado de ubicaciones del terminal. ¿Y cuál es la razón de este blindaje? Esos mismos expertos hablan de un agujero que Apple debe cerrar ya: Safari. El navegador presente en todos los dispositivos iOS (y iPadOS) cuenta con un desarrollo cerrado y, por tanto, no tiene los mismos niveles de control de una plataforma como Chromium, que no solo está mucho más vigilada, sino que corrige periódicamente cualquier problema que pueda encontrarse. Visto lo anterior, ¿tienes esa misma percepción de que tu dispositivo Android es más seguro que un iPhone?