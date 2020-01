Las muertes por el virus alcanzan las 170: la OMS decide si declara la alerta global

El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó hoy a 170, y el de casos confirmados a nivel nacional, a 7.711.

Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, actualizado a las 00.00 hora local (16.00 GMT del miércoles), el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, mientras que 124 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta. Durante la jornada del miércoles se registraron 38 decesos, 1.737 casos confirmados, se agravó el estado de 131 pacientes y se curaron otros 21.

Hasta el momento se han detectado 12.167 casos sospechosos -es decir, que presentan síntomas pero todavía no se ha confirmado que hayan contraído el coronavirus-, y unas 82.000 personas que han estado en contacto con enfermos permanecen bajo observación médica.

La mayoría de los nuevos casos y fallecimientos se han registrado en la provincia donde se originó el brote, Hubei (centro-este del país), donde este miércoles se sumaron 1.032 casos confirmados y 37 muertes, elevando el total de defunciones a 162, según informó hoy la Comisión de Sanidad de esa región.

Hoy la Organización Mundial de la Salud decide si decreta una emergencia sanitaria nacional a causa del brote del coronavirus. Los expertos señalan que la capacidad del virus para propagarse desde personas que aún están en fase de incubación y no muestran síntomas puede inclinar la balanza, después de que la semana pasada la organización decidiera, sin consenso, no declarar dicha alerta. Tres de los 2016 japoneses que han regresado a su país desde Wuhan están infectados, si bien dos de ellos no presentan síntoma alguno.

Estados Unidos, por su parte, ha anunciado el envío de un equipo de expertos del Centro de Control de Enfermedades a China para ayudar en la contención del brote. De momento, el país no ha prohibido los vuelos a China, aunque el asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow asegura que todas las opciones están sobre la mesa.