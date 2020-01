Apple se anota un nuevo récord y gana más de 20.000 millones en su primer trimestre fiscal

Hace solo un año, los resultados del primer trimestre fiscal de Apple, que coinciden con el periodo navideño, dejaron a las Bolsas internacionales temblando. La tecnológica confirmó los temores anunciados unas semanas antes, cuando lanzó un profit warning, y redujo sus ingresos y beneficios.

12 meses después, la tecnológica parece haber remontado. La firma de la manzana ganó 22.240 millones de dólares entre octubre y diciembre de 2019, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha comunicado al cierre de Wall Street. Esta cifra se sitúa por encima de las previsiones del mercado, que esperaba un beneficio de 20.000 millones de dólares. Asimismo, la tecnológica se anota un nuevo récord, al lograr que sus ganancias superen los 20.000 millones de billetes verdes, cifra que solo había tocado en el primer trimestre fiscal de 2017. Su facturación también creció, en concreto, un 8,9%, hasta los 91.800 millones de dólares (83.300 millones de euros). La cifra supera, asimismo, lo pronosticado: 88.400 millones.

"Estamos emocionados por comunicar los mejores ingresos trimestrales de la historia de Apple, impulsados por la fuerte demanda de nuestros modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro y los récords alcanzados en el negocio de servicios y de wearables", subrayó el consejero delegado de la tecnológica, Tim Cook, en un comunicado.

No obstante, los resultados fueron agridulces. En un principio las acciones, con el mercado ya cerrado, no reaccionaron con fuertes subidas debido a que Apple decepcionó con su facturación en el área de servicios, que incluye, por primera vez, los resultados de su plataforma audiovisual Apple TV+, lanzada el pasado mes de noviembre. La tecnológica facturó 12.720 millones de dólares (11.540 millones de euros), por debajo de los 12.980 millones esperados. No obstante, la firma ha visto cómo su producto estrella, el iPhone, ha vuelto a resurgir y ha impulsado las cuentas de la compañía, al superar con creces los pronósticos de ventas: 55.960 millones de dólares frente a los 51.500 millones esperados.

Poco después, los títulos comenzaron a subir con fuerza y se acercaron al 3% al conocerse las previsiones de Apple para el próximo trimestre. La firma de Tim Cook estima que sus ingresos se situarán entre los 63.000 y los 67.000 millones de dólares, un 4,3% por encima de las previsiones realizadas por el mercado.