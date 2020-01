El Gobierno, sobre Bankia: "Los planes siguen intactos, cuando se estime conveniente se venderá"

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, en Madrid (España), a 28 de enero de 2020. Europa Press

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los planes del Ejecutivo sobre Bankia "siguen intactos", por lo que se procederá a su venta "cuando se estime conveniente".



Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que ha destacado el "extraordinario trabajo" que está realizando el actual equipo del banco, presidido por José Ignacio Goirigolzarri.



"Esta compra era un viaje de ida y de vuelta. Primero nos encargábamos de su saneamiento y, posteriormente, de su venta. Este va a ser nuestro objetivo", ha indicado la ministra.



En este sentido, ha asegurado que los datos que arroja ya Bankia son "bastantes homologables" con los del resto de entidades, por lo que cuando se estime conveniente se procederá a su venta para revertir los ingresos que se obtengan en mayor capacidad de consolidación de los servicios

públicos, al alimentar los Presupuestos Generales y otras políticas imprescindibles.



"Ojalá se encuentre pronto un entorno de mercado que permita la venta de las acciones -el Estado posee una participación superior al 61%- a un precio razonable para recuperar esa inversión público que se hizo con motivo del rescate", ha dicho Montero.



Precisamente esta mañana, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, aseguró que el Gobierno analizará "todas las circunstancias" sobre la posible privatización de Bankia, con el objetivo de maximizar el retorno del rescate bancario y con diciembre de 2021 como fecha límite.



El Ejecutivo dispone de un plazo de 23 meses para tomar la decisión sobre el proceso de venta de Bankia. De la Cueva insistió en que la "preocupación" del Gobierno es maximizar el retorno para el contribuyente y "no tomar decisiones que hagan que esta situación empeore".



El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2018 ampliar en dos años adicionales el plazo de desinversión en Bankia, que vencía a finales de 2019. Con ello, se prorrogó hasta diciembre de 2021 la fecha límite para la privatización de la entidad.



Ésta fue la segunda ampliación del plazo inicial de venta que se realiza, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2016 un real decreto ley por el que prolongó el plazo en dos años, con lo que la fecha límite se fijó en diciembre de 2019, y estableció la posibilidad de nuevas

prórrogas previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Mientras, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado en la presentación de resultados de Bankia que no tiene "ningún tipo de preocupación" por la llegada al Gobierno de Unidas Podemos, un partido con el que tampoco existe crispación".



"Siempre tenemos unas relaciones excelentes con todos los miembros del Gobierno. Respecto a Unidas Podemos, no tenemos que suavizar nada. Si se suaviza, parece que hay crispación, y no tenemos ningún tipo de preocupación", ha señalado el directivo, quien ha asegurado estar "absolutamente encantado" ante la posibilidad de coincidir con los miembros del nuevo Ejecutivo en los próximos meses.



El presidente de Bankia también ha negado haber sido refrendado por el nuevo Ejecutivo, una tarea que corresponde al consejo de administración. "No me han dicho nada y me parece normal, cuando hubo un cambio de Gobierno del PP al PSOE nadie me refrendó", ha explicado Goirigolzarri.



Durante la presentación de resultados, el presidente de la entidad ha aprovechado para resaltar la "magnífica relación" que ha tenido Bankia con el Gobierno socialista y, muy especialmente, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, la cual tiene una cualificación y un reconocimiento en

Europa "muy notable".



Respecto a una potencial subida de impuestos para el sector bancario -reclamo de Unidas Podemos--, Goirigolzarri ha recordado que Bankia pagó un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 29% en 2019 y no espera un aumento de la presión fiscal.



Prudencia con la reforma laboral



El directivo también ha valorado positivamente los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes y ha pedido "prudencia" ante una modificación de la reforma laboral, que consiguió rebajar por debajo del 2% el umbral de crecimiento del PIB a partir del

cual en España se genera empleo.



"Tenemos que ser prudentes con este tema, porque cuando uno mira la evolución del empleo, se han creado en España más de tres millones de nuevos puestos de trabajo y, aunque hay otros factores, la reforma laboral ha sido uno de ellos y los resultados de esta EPA también así lo avalan", ha explicado.