WalkingPad S1, la cinta para andar plegable de Xiaomi que se conecta a tu móvil

Cualquier momento es bueno para hacer ejercicio, por eso es importante tener a mano algún aparato que nos permita ejercitarnos aunque sea para dar un pequeño paseo de media hora dentro de nuestro salón. Y lo normal es que, para conseguir ese objetivo, tengamos que comprar una aparatosa cinta para correr con frontal para agarrarnos y pantalla que nos indica programas y todo tipo de información sobre el ejercicio que estamos realizando.

WalkingPad S1 de Xiaomi.

Así que Xiaomi ha querido simplificar esos aparatos para correr y ha creado la WalkingPad S1, una manejable y pequeña cinta de andar que sirve exclusivamente para eso, para mantenernos en forma en cualquier lugar de la casa sin tener que arrastrar una pesada máquina. Porque esa es su principal virtud, que es transportable y podemos guardarla en cualquier sitio.

Varios programas de ejercicio

Seguramente que lo que más llama la atención de esta WalkingPad S1 de Xiaomi es su elegante diseño que no queda mal en ningún sitio y que, encima, nos permite guardarlo en cualquier sitio ya que se pliega por la mitad. Eso sí, como no cuenta con un panel frontal pensaréis que no es posible manejar fácilmente los programas de ejercicio, pero no es así. Tenéis tres vías diferentes para hacerlo.

WalkingPad S1 de Xiaomi.

La primera de ellas es pisando la propia cinta. Si nos colocamos en la zona central, tendremos un programa de andar tranquilo y constante, que no nos exigirá demasiado esfuerzo. Si nos acercamos a la cabecera de la cinta –donde esta la pantalla que nos indica el tiempo de uso–, la cosa se pondrá algo más complicada y el sensor que hay ubicado en ese lugar le dirá al dispositivo que acelere la velocidad. Sin embargo, si nos desplazamos a la zona posterior, la WalkingPad S1 interpretará que queremos parar, por lo que dará por terminado el entrenamiento.

WalkingPad S1 de Xiaomi.

Si no queremos depender del lugar donde pisemos, podremos usar un pequeño mando de control remoto que viene con la cinta y que nos permite encenderla, apagarla o subir y bajar la velocidad del paseo/carrera. Por último tenemos la opción de móvil y, a través de una aplicación, configurar el funcionamiento así como acceder a las estadísticas de todas las sesiones de entreno que hemos realizado.

Esta aplicación nos dirá el tiempo que hemos estado andando, la distancia que hemos recorrido, las calorías que hemos quemado e incluso un histórico de todas las sesiones que llevamos realizadas con esta WalkingPad S1 de Xiaomi, paracompararlas. La tenéis a la venta por unos 445 euros al cambio.