Facebook da marcha atrás y no meterá publicidad en WhatsApp (de momento)

WhatsApp ha pasado por muchas fases a lo largo de los años. En los tiempos anteriores a la llegada de Facebook en 2014, la app tenía un precio que debíamos pagar para descargarla. Al menos en iOS, debíamos soltar cerca de un euro en la App Store para disfrutarla. En Android la cosa fue distinta porque era gratis, pero luego había que desembolsar un euro todos los años. No parecía mucho, pero los usuarios se levantaron en armas indignados.

A partir de 2014, con Facebook a los mandos, ese precio que tenía se eliminó y pasó a ser completamente gratis, lo que rápidamente puso en el primer plano la idea de que en algún momento de los siguientes años WhatsApp comenzaría a tener anuncios. Solo la insinuación por parte de los de Mark Zuckerberg de que eso se convirtiera en realidad, provocó la salida de alguno de los fundadores. Así que imaginad lo espinoso que es este tema.

Facebook no introducirá anuncios

Uno de los planes que tenían desde la red social era que pudieran mostrarse anuncios en las historias de WhatsApp, de tal forma que no serían intrusivos ni aparecerían dentro de chats individuales o de grupos. Por decirlo de alguna manera, tendríamos que ir a buscarlos y no serían invasivos, para no demoler la experiencia de uso de la app.

Ahora, un informe sugiere que Facebook ha terminado con cualquier posibilidad de que esos anuncios acaben llegando a la aplicación, volviendo sobre sus pasos y dejando en nada los planes iniciales. De esta manera, y según avisan fuentes cercana a la empresa, el equipo encargado de llevar adelante este proyecto de "optimización de métodos para integrar anuncios" ha sido disuelto. Es más, apuntan incluso a que todo el trabajo que hicieron mientras duró también fue eliminado del propio código de WhatsApp. Por lo que da la sensación de que se encontraban en una fase bastante avanzada.

Ejemplo de publicidad insertada en WhatsApp.

De todas formas, que Facebook haya decidido en este momento que los anuncios no lleguen a WhatsApp no quita para que terminemos viéndolos en el futuro porque su éxito, con más de mil millones de usuarios, quieren convertirlo en ingresos como sea. Tal vez centrando ahora sus objetivos en el negocio que han visto que pueden tener con los comercios y empresarios de su versión business, y dejando a los clientes (que somos todos los demás) para más adelante.