Windows 10 sufre un problema de seguridad que afecta a millones de ordenadores

Aunque no lo parezca, que conozcamos estas informaciones sobre los problemas de seguridad de Windows 10 (o cualquier otro) no está tan mal, porque pone en conocimiento de los usuarios los riesgos que están corriendo si no mantienen actualizados sus ordenadores. Y es que en este caso, como en otros, solo se ha hecho pública la falla de seguridad cuando había disponible una actualización que la corregía.

Eso sí, el efecto contrario, el negativo, es que los hackers aprovechan estos días para intentar colarse por esa brecha de seguridad con la certeza de que la totalidad de usuarios de Windows 10, en este caso, no han instalado la actualización que los protege. Así que si lees estas líneas, no dudes un segundo en abrir Windows Update y curarte de espantos.

El problema, en la firma de aplicaciones

La vulnerabilidad ha sido encontrada en un componente fundamental que usa el SO de Microsoft y que tiene que ver con la librería cryp32, que se encarga de los certificados digitales que usan los desarrolladores para firmar sus aplicaciones. Al encontrarse un fallo en ese lugar, los hackers habrían podido hacer pasar software malicioso como original sin que Windows 10 hiciera nada por impedirlo.

Unsplash

Y cuando un software de estas características entra en el ordenador puede hacer prácticamente cualquier cosa, con el único límite de lo que los piratas informáticos sean capaces de imaginar... o desarrollar: robo de datos, control del ordenador, acceso a cámaras, monederos, aplicaciones, etc. Obviamente, ante un panorama así, es lógico que haya cundido la alarma y que, incluso, organismos como la archifamosa NSA norteamericana hayan emitido avisos para que todos los sistemas vinculados al Ejército y el Gobierno de los EE.UU. corran a poner al día sus ordenadores. Además de en Windows 10, este mismo problema está presente en las versiones Server de 2016 y 2019.

Pero ha sido el profesor Alan Woodward, un experto en seguridad que trabaja en la Universidad de Surrey, el que ha querido dejar constancia de su gravedad, al declarar que la falla de seguridad "es grande porque afecta el software criptográfico central utilizado por los sistemas operativos de Microsoft [...] Aunque no hay evidencia de que haya sido explotado por piratas informáticos es una gran amenaza, ya que deja a los usuarios abiertos a una variedad de ataques, por lo que este es un caso en el que no hay que entrar en pánico, pero hay que aplicar el parche de inmediato".

Como os decimos, la mejor forma de hacerlo es accediendo a Windows Update y buscando las últimas actualizaciones. Si os falta alguna por instalar, hacedlo ahora mismo.