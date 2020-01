Google entra en la lista de las empresas del billón de dólares

Después de que las empresas estadounidenses Apple y Microsoft hayan logrado superar el billón de capitalización, Amazon lo haya tocado por momentos y la petrolera saudí Aramco se haya acercado a los dos billones, Alphabet se incorpora a la lista de firmas que logran tocar estar cifra.

La firma acumula una revalorización de casi el 8% en lo que va de año, mientras que en 2019, sumó un 28% a pesar de que los cambios vividos en su cúpula. A principios de diciembre, los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin anunciaron que abandonaban la gestión de la tecnológica y la dejaban en manos de Sundar Pichai, hoy en día consejero delegado y presidente de Alphabet (matriz de Google). Ahora que Alphabet está bien establecida y que Google y los otros negocios funcionan de manera efectiva como compañías independientes, es el momento natural para simplificar la estructura administrativa". "Alphabet y Google ya no necesitan dos CEOs y un presidente", subrayaron en un post publicado en el blog de la compañía.

No obstante, a pesar de que dejan de lado funciones de gestión, Page (hasta diciembre CEO de Alphabet) seguirá siendo una voz destacada en la compañía, tanto por su condición de cofundador como por el hecho de que controla un 5,8% de las acciones, junto al 5,6% que controla su socio y amigo Sergey Brin (hasta entonces presidente de Alphabet).

La revalorización de Alphabet en las menos de dos semanas de 2020 se debe en parte a las optimistas previsiones que los analistas tienen para sus resultados anuales del último ejercicio, que se darán a conocer el 3 de febrero. Consideran que la firma lograra un nuevo récord de ganancias por publicidad. Según las estimaciones del consenso de Bloomberg, Alphabet habría ingresado 137.919 millones de dólares en 2019, tan solo un 0,8% más que en el ejercicio previo, aunque sus beneficios netos habrían aumentado un 21%, hasta los 36.225 millones de dólares.

Google salió a Bolsa en 2004. Sus acciones debutaron a un precio de 42,541 dólares, frente a los más de los 1.400 que valen ahora.

La primera empresa en tocar el billón de dólares fue Apple, en septiembre de 2018. Aunque posteriormente, recortó su valor en Bolsa debido a la acumulación de varios malos resultados trimestrales, en septiembre de este año volvió a esta cota y en la actualidad su capitalización se acerca a los 1,4 billones de dólares.

Amazon se convirtió en la segunda empresa en alcanzar esta cifra, en agosto de 2018, aunque no ha conseguido mantenerla. En la actualidad, su capitalización de mercado se sitúa en el entorno de los 940.000 millones de dólares. No obstante, lidera el mercado por el precio de sus títulos: casi 1.900 dólares. Microsoft fue la tercera. En junio de 2019 tocó el billón y desde entonces ha luchado por no perderlo y lo ha logrado. En la actualidad vale cerca de 1,3 billones de dólares.

Por último, el pasado 10 de diciembre desembarcó en Bolsa la empresa más valiosa del mercado: Saudi Aramco. La petrolera saudita, que cotiza en el parqué de Riad, debutó a un precio de 8,53 riales saudies y poco más de un mes después se ha revalorizado más de un 300%. Además, la compañía alcanzó una capitalización de 1,87 billones de dólares en su primera sesión, que a día de hoy se ha reducido ligeramente, aunque haya llegado a acercarse a los dos billones.