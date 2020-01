La cotización por ingresos reales, ¿una utopía?

¿Será la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos una realidad en los próximos meses? La Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) no lo ve así. Consideran que el hecho de implantar este sistema es “deseable”, no obstante piensan que los medios existentes en la actualidad no lo hacen posible.

ATA ha realizado un estudio que evalúa esta situación y la posible implantación del sistema. En él se advierte, tal y como reflejan en Europa Press, que este sistema solamente se podrá aplicar a 1,3 millones autónomos, es decir, solo al 40% de los trabajadores por cuenta propia puesto que no se podrá determinar de forma precisa los rendimientos netos de más de 1,9 millones de trabajadores.

Imposibilidad para determinar rendimientos netos

Eso pone de manifiesto que existe cierta imposibilidad para determinar de forma precisa los rendimientos netos de más de 1,97 millones de autónomos, por lo que la implantación del sistema de cotización por ingresos reales parece más una utopía que algo realizable, a juicio de ATA.

En ese sentido, continúan, ese sistema solo podría aplicarse al 40,5% de los autónomos en España y a eso habría que añadirle un incremento de la cuota de la Seguridad Social para unos 700.000 autónomos, según sus previsiones.

Una reforma “con rigor”

La Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos sigue pensando que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) necesita ser mejorado, pero que dicha transformación debe realizarse “con rigor, el conocimiento exhaustivo de la realidad de los autónomos y con el único fin de incrementar la contributividad al sistema y, por ende, la protección social de los autónomos".

La Federación insiste en que se debe concienciar también a los trabajadores autónomos para que vean su cotización a la Seguridad Social como un seguro y no como un impuesto y tenga el conocimiento necesario para planificar y dimensionar su protección. Aparte, pretenden que se solucione la situación de unos 400.000 autónomos que sobrecotizan al tener rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que se incentive a aquellos que incrementen su contribución voluntariamente.