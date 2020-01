El autónomo que contrata, en peligro de extinción

La mayoría de los trabajadores autónomos no contratará empleados este año. De hecho, solo uno de cada diez prevé contratar a otro trabajador. Los datos pertenecen a una encuesta elaborada por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) para conocer la situación de los trabajadores autónomos y cómo afrontan el año 2020.

La situación socioeconómica es una de las principales causas de los autónomos para no contratar a trabajadores en 2020, según indica el 54,31%. Por su parte, el 24,34% ha asegurado que no contratará debido a problemas económicos y el 14,98% considera que su actividad no lo requiere.

Según el barómetro publicado por ATA, hasta ahora el 62,39% de los autónomos encuestados sí tienen trabajadores autónomos a su cargo, frente al 37,61% que no dispone de asalariados. El año pasado, en 2019, de los autónomos que tenían trabajadores contratados, el 52,86% de no realizaron algún tipo de contrato frente al 46,19% que sí tuvieron la necesidad de contratar para su actividad.

Los próximos meses y debido a la situación de los autónomos, el 32,81% cree que deberá prescindir de algún trabajador, frente al 48,24% que asegura que no despedirá a ningún trabajador.

Disminución del volumen de negocio

Además, la mitad de los trabajadores autónomos encuestados, un 49,26%, afirma que su negocio va peor que en años anteriores, mientras que un 37,76% sí que piensa que va igual que otros años y solamente un 12,68% ve que mejora.

Aquellos que han advertido un empeoramiento en sus negocios, un 81,2% de los encuestados, coinciden en que la causa principal de esto ha sido una disminución del volumen de negocio. Aparte de eso, el 4,24% afirma que también les ha influido los impagos de los clientes y un 2,42% coincide en que se ha debido a una falta de acceso al crédito.

En cuanto a las expectativas de los trabajadores autónomos para el año 2020, la mitad de ellos tiene buenas previsiones para este ejercicio. Un 40,2% piensa que se mantendrá igual y solo un 11,38 piensa que su situación mejorará a lo largo del 2020.