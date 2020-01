Lloyds sufre una interrupción de sus servicios online en Reino Unido

Sitio de acceso a la banca online de Lloyds.

El grupo bancario británico Lloyds sufrió una interrupción el miércoles que dejó a los clientes de sus

operaciones de Lloyds, Halifax y Bank of Scotland incapaces de acceder a sus cuentas online.



La interrupción de los servicios en línea es un problema frecuente para los bancos británicos, y los reguladores pidieron el mes pasado a las entidades que aumenten su capacidad para resolver los problemas rápidamente.



Los clientes de Lloyds Banking Group se quejaron en las redes sociales de que no pudieron usar las aplicaciones móviles o sitios web del banco para acceder a sus cuentas el primer día de 2020, un día festivo en Gran Bretaña cuando las sucursales bancarias están cerradas.



"Sabemos que nuestros clientes tienen problemas con internet y/o banca móvil . Lo sentimos y estamos trabajando para que vuelva a la normalidad pronto", declaró el grupo en un comunicado.



El problema se presentó durante varias horas y una portavoz del grupo dijo que no tenía información sobre qué tan pronto se solucionaría o cuántos titulares de cuentas se vieron afectados.



Los clientes de TSB, un prestamista propiedad del banco Sabadell de España, sufrieron semanas de interrupción en 2018 debido a una falla de TI que generó críticas del parlamento y los reguladores y finalmente obligó a su jefe ejecutivo, Paul Pester, a renunciar.