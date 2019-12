Caser cerrará su venta a Helvetia el 20 de enero por unos 1.000 millones

Fachada de la aseguradora Caser

La aseguradora Caser, salvo escollos de última hora, ya tiene comprador, será la compañía suiza de seguros Helvetia. Los accionistas de Caser ya iniciaron el pasado lunes un periodo de negociación en exclusiva con la firma suiza para cerrar la operación por un precio que subirá ligeramente los 1.000 millones de euros.

Las negociaciones durarán hasta el próximo 20 de enero. Durante estas semanas todas las partes intentarán cerrar los flecos pendientes de la operación.

CaixaBank, Abanca, Bankia y la francesa Covéa han firmado la exclusividad de las negociaciones con Helvetia. Estas son las cuatro principales accionistas de la aseguradora española que pusieron sus participaciones a la venta. Bankia, controla el 15% de Caser, CaixaBank, cuenta con el 11,5%, Abanca suma otro 9,9%, mientras que Covéa, con un 20% ha decidido finalmente vender, aunque en un principio también se planteó adquirir la compañía si el precio no era muy alto, ya que tiene derecho de tanteo.

Otros accionistas minoritarios, como Sabadell y BBVA, también se desprenderán de sus participaciones heredadas de las compras de cajas de ahorros como CAM, en el caso del banco de origen catalán, o de CatalunyaCaixa o Unnim, en el del banco que preside Carlos Torres.

Uno de los principales valores de Caser es su pacto de bancaseguros con varias excajas, como Ibercaja, que cuenta con un 14% de su capital, Liberbank, con el 12,2%, y Unicaja, con el 9,9%. Entre los tres suman un 36,1% del capital de la aseguradora. Pero tanto la entidad aragonesa como la firma que dirige Manuel Menéndez tienen previsto también ajustar sus participaciones para rebajarlas hasta el 9,9%, porcentaje a partir del cual la normativa bancaria penaliza las exigencias de capital en una aseguradora.

Ageas (antigua Fortis) también presentó oferta vinculante, y está pendiente, no obstante, del cierre de la operación de Caser con Helvetia, ya que de no firmarse con la aseguradora suiza podría tener una oportunidad para su compra. Santalucía también mostró su interés por Caser, pero al final no presentó oferta vinculante, aunque parecía al iniciarse el proceso de venta que era la prefería para adjudicarse la aseguradora de las antiguas cajas, que ha estado asesorada en el proceso por Barclays.

Nationale Nederlanden también analizó Caser, pero tampoco presentó oferta vinculante.

Esta operación aliviará las cuentas de resultados de los principales accionistas que van a vender sus participaciones, ya que el año 2019 no se ha distinguido precisamente por sus buenos resultados.