Evita el Spam telefónico en tu móvil estas navidades

El Spam es un problema de orden mundial que nos afecta cada vez más en todos los ámbitos. El tradicional parece que siempre ha sido el de los correos electrónicos pero en los últimos años han proliferado por todas partes, desde los teléfonos fijos de casa a los móviles y SMS. Así que nunca está de más poner trabas para evitar que nos molesten.

El caso es que en navidades, aprovechando que todos tenemos las defensas bajas y somos más proclives al gasto descontrolado (y poco meditado), los teléfonos suelen sonar más de la cuenta. Así que si no queréis estar descolgando y que nadie responda o, al revés, que lo haga alguien ofreciendo todo tipo de productos, aquí tienes un pequeño truco para ponerle coto.

Identificar llamadas y bloquearlas

El gran problema que tiene el Spam telefónico es que no sabemos muchas veces cuándo llega a nuestro móvil. Bien porque se trate de un número desconocido, bien porque no lo tengamos en la agenda, tendemos a descolgar "por si acaso es el paquete que estamos esperando". De esta forma, terminamos perdiendo un tiempo precioso para dedicarlo a otras cosas por lo que vamos a pedirle al smartphone que haga el trabajo sucio por nosotros.

Los bloqueadores de Spam no son nuevos. Se trata de aplicaciones que podemos instalar en nuestro teléfono y que tienen una doble función: por un lado decirnos quién nos está llamando aunque no tengamos ese teléfono en la agenda, y por otro bloquear a todos los que no queramos que nos molesten y de los que tengamos la evidencia de que son Spam... o algo peor.

Call Blocker para iOS.

Así las cosas, os vamos a recomendar la app que en la App Store tiene más valoraciones de su categoría, y que es gratis en la mayor parte de sus funciones. Se llama Call Blocker y trae publicidad, por lo que de alguna manera estamos ya pagando por su uso. Por el tiempo que la hemos estado probando os podemos decir que funciona muy bien. Entre otras cosas porque la comunidad que hay detrás aporta mucha información que sirve para que, entre todos, acabemos conociendo qué empresa o servicio está detrás de cada número o algo peor, como estafas telefónicas.

Su funcionamiento es sencillo ya que al instalarla, nos pedirá que incluyamos manualmente un número de teléfono que hayamos recibido y que no sabemos a quién pertenece., La búsqueda nos permitirá saber quién esta detrás y, posteriormente, decidir que lo bloquee cada vez que nos llamen. Así, vamos filtrando y atendiendo solo as aquellas llamadas realmente fiables. Por supuesto, también funciona de manera autónoma, avisándonos cada vez que recibimos una llamada de si es un número del que fiarnos o no.