Netflix: cómo y por qué cerrar sesión en todos los dispositivos que has utilizado

Netflix está buscando la forma de evitar que se compartan las cuentas de su plataforma entre varios usuarios, tras mucho tiempo de promocionar justo lo contrario, por lo que es muy posible que en los próximos tiempos querrá tomar medidas para que solo tengan acceso a sus series y películas los que forman parte del núcleo familiar principal de la suscripción.

De todas formas, si eres de los que dejaron su cuenta a amigos y familiares, es muy posible que estos, a su vez, se la dejaran a otros ("para ver una cosita nada más") y estos, a su vez, a otros, creando una mancomunidad alrededor de vuestro usuario y contraseña realmente peligroso. Así que llega el momento de cortar el grifo.

¿Por qué cerrar sesión?

Netflix guarda todas las sesiones que tenemos abiertas y las va acumulando sin ponernos objeción alguna, salvo que superemos el número de reproducciones simultáneas que tenga nuestra suscripción: dos para la normal y cuatro para la que nos permite ver el contenido en 4K. Y los dispositivos que podemos usar, como bien sabéis, pueden ser infinitos: Smart TV, teléfonos, tablets, ordenadores, sticks HDMI, etc.

La ventaja de cerrar sesión en todos esos dispositivos que se han ido activando con el paso de los años es que aquellos que tienen vuestro permiso, y los que no, verán cómo no pueden acceder a los contenidos de la plataforma hasta que vuelvan a loguearse. Además, si queréis cerrar el grifo del todo, nada como resetear al mismo tiempo la contraseña para evitar que sigan disfrutando de vuestra cuenta los que no deben.

Tendrás que hacerlo desde el navegador

Una vez que hemos decidido cerrar sesión en todos los dispositivos en los que nos hayamos (o hayan) logueado con nuestra cuenta de Netflix toca ir al ordenador. Por desgracia, las apps de iOS y Android no permiten hacer ninguna gestión de nuestra cuenta y nos remiten instantáneamente a Chrome o cualquier otro navegador.

Opciones para gestionar la cuenta de Netflix.

Así que vamos a la web de Netflix, nos logueamos y, tras seleccionar el perfil, vamos al avatar que veremos arriba a la derecha para seleccionar la opción de 'Cuenta'. Una vez dentro veremos una serie de opciones en el apartado de 'Configuración'. Como podéis comprobar por la captura de pantalla que tenéis justo encima, la última es la que debemos seleccionar: 'Cerrar sesión en todos los dispositivos'.

Confirmar el cierre de sesión en todos los dispositivos.

Tras confirmar que eso es lo que queremos hacer, tendremos que volver a ingresar el usuario y la contraseña que, como antes os decíamos, es aconsejable aprovechar para cambiarla. De esta forma sabréis quién está usando vuestra suscripción... en el momento que os empiecen a entrar los mensajes de todos los que, de alguna manera, consiguieron vuestra cuenta para ver los contenidos por la cara.