El consejo de Caser se reúne hoy para analizar las ofertas por la aseguradora

El consejo de administración de Caser se reunirá este miércoles para comenzar a analizar las ofertas recibidas por parte de Ageas y Helvetia para adquirir una participación en la compañía aseguradora, según fuentes cercanas consultadas por Europa Press.



El pasado 3 de diciembre, tanto Ageas como Helvetia presentaron sus ofertas formales para entrar en el accionariado de Caser, mientras que Nationale Nederlanden decidió retirarse de la puja y Santalucía no participó, aunque no cerró la puerta a presentar una oferta fuera de plazo.



Los fondos de capital riesgo Cinven y AnaCap mostraron su interés en una primera fase de ofertas vinculantes, pero finalmente fueron excluidos del proceso.



Santalucía envió una carta para solicitar más tiempo para poder presentar una oferta formal, aunque las fuentes consultadas ven complicado que su petición sea satisfecha, teniendo en cuenta que han pasado dos semanas desde que finalizó el plazo para ello, por lo que en principio los únicos dos candidatos a entrar en el capital de Caser son Ageas y Helvetia.



Las ofertas de ambos, que fuentes consultadas calificaron como "buenas", serán presentadas hoy en el consejo de administración de la compañía, que se reúne por primera vez desde que se recibieron las dos propuestas.



No se descarta que en dicha cita se tome una decisión respecto a la oferta vencedora, aunque podría no ser concluyente o directamente ser aplazada para más adelante, debido a que hay un elevado número de partes interesadas que deben ponerse de acuerdo.



En este sentido, la base accionarial de Caser la componen los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros, que se dividen en cuatro grupos con diferentes intereses.



Por un lado está su accionista mayoritario, la aseguradora francesa Covéa, que posee un paquete del 20% y ha contratado un asesor para reducir su posición, mientras que Bankia, CaixaBank y Abanca, que tienen participaciones del 15%, 11,51% y 9,99%, respectivamente, heredaron sus participaciones de las cajas que absorbieron en el proceso de consolidación bancaria y no tienen voluntad de permanencia en el capital de Caser, por lo que también han contratado asesores con la intención de vender un paquete conjunto del 36,5%.



Si el precio final ofrecido es lo suficientemente atractivo, podrían sumarse a la venta BBVA y Sabadell, que tienen pequeñas participaciones del 0,24% y el 1,79%. Finalmente, la reordenación del capital también compromete a Ibercaja (13,95%), Liberbank (12,22%) y Unicaja (9,99%), tres 'socios industriales' con voluntad de mantenerse en el accionariado.



Teniendo en cuenta las autorizaciones legales y regulatorias necesarias, la operación no se formalizará hasta principios de 2020, al margen de que el consejo de administración elija o no hoy a su favorito.