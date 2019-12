Google Maps te dirá dónde hay un punto de carga compatible con tu coche

Google Maps va tomando posiciones dentro del panorama que se está abriendo últimamente alrededor de eso que llaman movilidad sostenible, y que tiene como protagonistas, no solo a los coches eléctricos, sino también a bicicletas, patines y motos que se mueven sin dejar una marca de carbono en el medio ambiente.

Y como estamos todos abocados a tener vehículos eléctricos en apenas una década, qué mejor forma de echarnos una mano que actualizando la información de sus mapas con todas las "electrolineras" que habrá dispersas por el mapa mundial y, lo más importante, especificando con qué marcas son compatibles.

Los mapas ya empiezan a actualizarse

Aunque la presencia de los puntos eléctricos de recarga ya estaban disponibles en algunos territorios a través de Google Maps, el paso que ha dado la plataforma en las últimas horas es todavía más importante porque nos indica si ese lugar al que queremos ir a repostar es compatible con el sistema de carga de nuestro coche. De momento este update ha llegado a la aplicación de Android y en iOS lo hará próximamente.

Esto es especialmente relevante ya que no es lo mismo solicitar a Google Maps dónde está el punto de carga más cercano, que pedirle que nos busque el que sea compatible, porque en caso de no andar con la energía suficiente en nuestras baterías, imaginad el panorama si llegamos a ese lugar que nos ha señalado la app y no podemos enchufarlo.

Punto de recarga de EV compatible con nuestra marca.

De esta manera, podremos decirle a Google Maps cuál es la marca y modelo de nuestro EV para que la aplicación sea capaz de avisarnos en caso de que detecte que no tenemos suficiente autonomía para llegar al destino, echando los cálculos precisos para que lleguemos a salvo hasta el punto de carga (compatible) más cercano. Como podéis ver por la captura que tenéis más arriba, Google Maps nos pedirá que importemos todos los puntos de recarga eléctrica compatibles, de tal forma que obviará los demás a los que no nos podemos conectar.

Y es que en el futuro eléctrico al que nos encaminamos será muy, muy distinto al actual, con repostajes en nuestros garajes particulares o, en su defecto, en el trabajo, para no perder media hora todos los días sentados en la estación de servicio hablando, chateando o leyendo las últimas noticias. Lugares de recarga donde, tenemos la sensación, van a crecer los negocios de cafetería y comidas para aprovechar ese tiempo. Porque no es lo mismo echar gasolina y perder 10 minutos, que tener que estar, al menos, 30. ¿No os parece?