Endesa se interesa por el negocio eólico de los Riberas

Endesa está hablando para la posible adquisición de proyectos en desarrollo de Elawan (la antigua Gestamp Wind), han señalado a Efe este lunes fuentes de la eléctrica, que han confirmado la información que hoy publica El Confidencial. Según este medio, Endesa y la eléctrica noruega Statkraft han mostrado su interés por la compra de la cartera de proyectos en desarrollo de eólica y fotovoltaica en España de Elawan, cuya venta en conjunto (cartera en promoción y construcción, y activos más maduros) ha sido mandatada al banco de inversión Lazard.

La operación estaría valorada en su totalidad en cerca de 2.000 millones de euros, según han indicado fuentes del sector a El Confidencial. Fuentes de Endesa han explicado que la compañía está hablando no sólo con Elawan, sino también con todos los actores que tienen en estos momentos renovables en venta.

En el caso de Elawan, han señalado que el interés de Endesa está en los proyectos que esa compañía tienen en desarrollo y no tanto en los que ya tiene operativos, aunque no descartan por completo que también pudieran adquirir otros activos, si al final se venden en un paquete. No obstante, a la Endesa le interesan proyectos en desarrollo y no operativos, ya que obtiene más rentabilidad construyendo ella los parques que no comprándolos ya hechos.