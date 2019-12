Santander deja sin bonus a su CEO en EE UU tras fichar por Wells Fargo

Scott Powell, primera autoridad de Santander en EE UU desde 2015, dejó el banco a inicios de diciembre para incorporarse como jefe de operaciones a Wells Fargo. La entidad que preside Ana Botín lo sustituyó por Tim Wennes. La noticia es que el exdirectivo ha renunciado a sus bonus en Santander a cambio de que se le permita trabajar en la competencia, según ha comunicado Santander a la SEC, el supervisor de los mercados en EE UU.

El documento revela que Powell no cobrará la indemnización por cese ni los bonus que le hubieran correspondido y tampoco fichará a personal de Santander por un periodo de ocho meses. A cambio, Santander anula la cláusula que no permitía a su antiguo CEO trabajar para la competencia, aunque le impone una serie de restricciones extra, como que no podrá asumir ninguna otro cargo adicional al de director de operaciones en Wells Fargo en 12 meses, como revela una carta enviada al supervisor estadounidense.

En 2018, Powell se llevó una retribución de casi siete millones de dólares, y el pasado septiembre acordó una remuneración de 2018 a 2019 en forma de bonus máximo de 2,2 millones de dólares a 4,25 millones de dólares, según informa Vozpópuli.

En Wells Fargo, Powell recibirá 3,2 millones de dólares por adelantado, según documentación enviada a la SEC, así como un plan de stocks option (derechos sobre acciones) valorados en 7,5 millones de dólares, que podrá ejecutar entre 2021 y 2024; el objetivo es compensar lo que pierde en Santander tras renunciar al bonus.

Scott Powell llegó a Santander con el mandato de remediar los problemas de la entidad con las regulaciones estadounidenses. Entre 2014 y 2016 el banco suspendió los test de estrés de la Reserva Federal: los sistemas de planificación financiera y gestión de riesgos no estaban a la altura de las exigencias. En 2017 la entidad aprobó estas pruebas.

Tim Wennes, el nuevo hombre fuerte de Santander en EE UU, se incorporó el pasado septiembre al equipo de Ana Botín en el país. Cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero y procede del banco japonés MUFG Union Bank.

Mahesh Aditya es el nuevo consejero delegado de Santander Consumer USA, la filial dedicada al crédito al consumo en ese país. Hasta ahora ha sido el responsable de riesgos de Santander USA y antes había pasado por Visa, Citibank, JP Morgan Chase y Capital One. Sarah Drwal ocupará este cargo. Juan Carlos Álvarez, por su parte, ha sido nombrado consejero de Santander USA. Álvarez entró en el Santander en los años noventa y en los últimos años ha sido director financiero de la filial del grupo en EE UU.