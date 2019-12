Antonio Mexia: “No hay que parecer verde, sino serlo: hacen falta hechos, no discursos”

Economista, exministro portugués de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones y expresidente de Galp Energía, Antonio Mexia (Lisboa, 1957) es el máximo ejecutivo de EDP desde 2006. Presume de la larga trayectoria verde del grupo luso, propietario de la antigua Hidrocantábrico, hoy EDP España, y se declara “optimista profesional” sobre la lucha contra el cambio climático, pues tiene en su favor “la presión de la calle y los increíbles avances tecnológicos”.

¿Cómo afronta EDP la transición energética?

EDP es la segunda compañía europea con mayor peso de renovables en su cartera, un 65%, más del doble de la media del resto de empresas. Nos hemos anticipado 15 años con el desarrollo de más de 2.000 MW de eólica y solar, lo que nos convierte en tercer o cuarto operador verde del mundo. Estamos también en proyectos alternativos en la frontera de la innovación, como el hidrógeno. Tenemos varios proyectos piloto: el de la central de Ribatejo para el uso de hidrógeno como sustituto del carbón o la plataforma eólica marina que desarrollamos con una empresa noruega.

EDP tiene en marcha una plataforma eólica flotante en Portugal de 25 MW.

Está en fase precomercial y es, hoy por hoy, el proyecto más significativo de este tipo en el mundo. Puede ser muy interesante para España o países que, como Japón, necesitan desarrollar eólica y no tienen plataforma continental y sus mares son profundos. También apostamos por las redes inteligentes, el autoconsumo y el blockchain.

Pese a sus objetivos verdes, EDP tiene en venta activos hidráulicos. Esto es algo que ha sorprendido.

En la última década hemos incorporado a nuestra cartera más de 2,5 GW de hidráulica y ahora vendemos una parte. Tenemos más agua que años atrás porque somos de las pocas empresas que ha añadido hidráulica. Pero queremos diversificar el riesgo. Cuando tu capacidad está muy concentrada en la misma región, concretamente en el norte de Portugal, aumentas el riesgo, tu exposición al mercado.

¿El objetivo es lograr 2.000 millones de euros o vender 2.000 MW?

En marzo de este año presentamos en Londres un nuevo plan estratégico que incluye inversiones de 12.000 millones: 8.000 millones en renovables; 4.000 millones en rotación de activos y la venta de capacidad en la península ibérica por un valor de 2.000 millones.

Endesa hizo una oferta vinculante pero se retiró y hay rumores de que se ha quedado sola Iberdrola.

No, no. Hay competencia y una competencia muy interesante. Elegiremos entre las distintas ofertas a finales de este año o principios del que viene.

Endesa, Iberdrola y Naturgy han decidido cerrar su parque de carbón, por lo que EDP va a ser la única eléctrica que mantendrá las suyas en funcionamiento, concretamente, las de Asturias.

Una cosa es decidir que cierras y otra cerrar. Han dicho que las clausuran, ¿pero, cuándo? Las centrales de carbón cerrarán cuando tengan que cerrar y probablemente lo harán todas a la vez. No se trata de ser el más listo ni el más rápido. Lo que ha cambiado de manera muy clara es la rentabilidad, los precios no permiten cubrir los costes. Nuestras centrales son más recientes y competitivas, porque hemos hecho inversiones importantes, y las vamos a optimizar hasta que dejen de recuperar los costes variables. Habrá excepciones, por razones de seguridad de suministro, precisamente, en Asturias.

¿No se considera, por tanto, menos verde que sus rivales?

La cuestión no es aparentar ser verde. Nosotros somos más verdes que los demás. Para ello hacen falta acciones y medidas, no solo discursos. Nosotros practicamos la economía circular, tenemos centrales de carbón que pueden utilizar gas, mezclar el combustible.

A diferencia de sus rivales que tienen integrado el negocio verde, EDP mantiene aún una filial de renovables con un 83%.

Hace dos años hicimos una oferta para comprar todo el capital, pero no tuvimos éxito. Esto ya no es una prioridad para nosotros, el mercado tiene claro que si quiere invertir en renovables en EDP, la matriz tiene el potencial de crecimiento, los dividendos y la diversificación del riesgo. No vamos a comprar acciones con el dinero que podemos dedicar a proyectos. Si los inversores se quieren quedar, para nosotros no es un problema.

La opa por el 100% del capital que lanzó en mayo el primer accionista de EDP, China Three Gorges (CTG), fracasó. ¿Piensa que puede volver a intentarlo o lo podría hacer otro inversor?

El liderazgo en renovables permite a EDP controlar su destino. La alianza con CTG [tiene un 23% del capital] se mantiene y el que la opa fracasara no le quita valor a esa alianza. Estamos buscando opciones de inversión, como los proyectos que hicimos con ellos en el pasado, como los de eólica en Brasil. Si las encontramos en el pasado, las encontraremos ahora. Actualmente, EDP tiene una base de accionistas estable: CTG; Opidum (el grupo Masaveu junto con Liberbank) o Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi. Este núcleo de accionistas comparte la idea de liderar la transición energética.

Dado el menor tamaño de EDP, ¿descarta una fusión como la que en su día se intentó con Naturgy?

Lo importante es tener una estrategia y la nuestra es reducir nuestra exposición a la Península Ibérica, consolidarnos en Estados Unidos, nuestro principal mercado exterior, y entrar en otros nuevos. Acabamos de desembarcar en Colombia y Grecia y queremos hacerlo en Japón y Corea del Sur. El mercado reaccionó muy bien a nuestro plan: desde la opa, la cotización de EDP ha subido un 20%: de 3,07 euros por acción a 3,70 euros.

¿Podría EDP intentar crecer en España comprando, por ejemplo, Viesgo, que está en la zona de referencia de su filial española?

La rotación de activos es algo muy importante para las utilities. Antes lo único que estas hacían era acumular activos. Ahora los puedes desarrollar, vender, intercambiar, porque los avances tecnológicos en la cadena de valor son increíbles. Por eso hay que diversificar el riesgo y no tener tabús. El mercado español es muy importante, estaremos atentos a las oportunidades, siempre teniendo en cuenta que el balance equilibrado y el dividendo son sagrados. Miraremos las buenas oportunidades, las que encajen con nuestro plan estratégico.

El Gobierno portugués va a sacar a concurso redes eléctricas.

En Portugal, la red de muy alta tensión la gestiona REN, homóloga de REE. Por su parte, EDP Distribución tiene las líneas de alta y media tensión, que representan dos tercios y las de baja, que son el otro tercio. Son estas últimas las que el Gobierno portugués tiene previsto licitar en 2020. La concesión se otorgará por 30 o 40 años.

Se trata de un sistema muy distinto al español, donde no se renuevan nunca las concesiones.

Sí, es algo sorprendente. En España si quieres redes tienes que comprarlas mientras que en Portugal basta con competir por ellas. Sobre esta licitación hemos sido muy claros con el Gobierno y le hemos dicho que los sistemas no se pueden trocear si queremos garantizar las economías de escala, desplegar las redes inteligentes que marcarán la próxima década y evitar mayores costes. EDP está en primera línea de la digitalización y puede maximizar la eficiencia del sistema y garantizar un mejor precio al usuario. Tendremos competidores en el proceso.