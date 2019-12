Ibex en directo: los mercados permanecen en espera

Pablo Martín

ProSieben no ve ventajas en una fusión con Mediaset

La emisora alemana ProSiebenSat.1 no ve ningún mérito en una posible fusión con su mayor accionista, Mediaset, que controla el 15,1%, según ha explicado su director ejecutivo, Max Conze, en una entrevista con el diario Sueddeutsche Zeitung.

Controlado por la familia del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, Mediaset tiene ahora el 15,1% de ProSieben y podría elevar esa participación a al 20%, según informó a Reuters el mes pasado. "Soy muy escéptico con respecto a una fusión de nuestras empresas", sentenció el director ejecutivo de ProSieben. "No sería imposible, pero las modestas sinergias no justificarían una fusión, porque la implementación sería compleja, larga y costosa". (Reuters)

Hoy, Mediaset ha informado a la CNMV de que no ha llegado a un acuerdo con Vivendi, como se conoció el viernes. La fusión entre las dos Mediasets estña paralizada por los tribunales en España pero queda por ver la decisión de la justicia italiana.