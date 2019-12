Huawei cree que la red 5G de España va a ser la "mejor de Europa"

El presidente del gigante tecnológico chino Huawei, Ren Zhengfei, aseguró este miércoles que la red 5G que su empresa instalará en España "va a ser la mejor de Europa" y un modelo para todo el continente, al tiempo que rechazó que Madrid pueda estar perdiendo la confianza en la tecnología de la compañía.



En un encuentro con Efe y otros medios iberoamericanos en el cuartel general de Huawei en Shenzhen (sur), el carismático fundador del buque insignia de la tecnología china confesó que quería retirarse de su actividad al frente de la empresa pero Estados Unidos le "golpeó tan duro" que le hizo volver a involucrarse, sobre todo en el terreno de las relaciones públicas.



"Tenemos la convicción de que la red 5G de España va a ser la mejor de Europa, va a ser un ejemplo para todo el viejo continente", afirmó Ren y dijo que la compañía española de telecomunicaciones Telefónica "cuenta con todo su respaldo" para el despliegue de la red 5G de Huawei en toda Latinoamérica.



Preguntado por la comunicación del Ministerio de Defensa español en el que este desaconsejaba a sus empleados utilizar aparatos de Huawei para conectarse a su intranet, el presidente de la empresa china dijo que ellos no están "al tanto" de ese veto y que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto.



"No creo que España esté perdiendo su confianza en la tecnología de Huawei", aseguró. Respecto a la posibilidad de que se acaben las prórrogas que permiten a las compañías estadounidenses seguir comerciando con Huawei, Ren reconoció que fabricar un procesador "es una tarea muy complicada" pero dijo que, aún así, han sido "capaces de desarrollar" sus propios chips, no solo

para el procesador central sino también para gráficos e Inteligencia Artificial.



"Las prórrogas ya no nos importan, haya o no haya más podemos seguir avanzando", afirmó y destacó que "Harmony" el sistema operativo desarrollado por Huawei es "de código totalmente abierto" por lo que todos los países "podrán usarlo para proteger la soberanía digital de cada uno".



Ren aseguró que sin empresas norteamericanas como Google podrán seguir ofreciendo a sus clientes "las mejores soluciones tecnológicas", aunque admitió que prefieren "no excluir" a sus proveedores estadounidenses, de los que siguen comprando componentes "en grandes cantidades".



"El desarrollo de los componentes por nuestra parte no es una estrategia a largo plazo, estamos muy comprometidos con la globalización", señaló y recalcó que no cree en el desacoplamiento tecnológico entre EEUU y China.



"Hoy estamos en un mundo digital en el que no se pueden hacer divisiones como las del muro de Berlín. Eso sería muy malo para Estados Unidos cuyas empresas son las mejores pero no podrían vender sus productos en el otro bloque lo que les provocaría graves pérdidas", dijo.



Respecto a la detención en Canadá de su hija y directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos hace ya más de un año, Ren aseguró que no le ha "afectado tanto" y explicó que todavía no la ha visitado en el país norteamericano, donde permanece en libertad

bajo fianza.